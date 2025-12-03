Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles

El próximo 27 de diciembre se vivirá la 7° edición de la Fiesta de Tunay. En las últimas horas se confirmó quiénes serán los artistas que vivirán junto al grupo jujeño una noche única: Migrantes y Nicole , son los elegidos para hacer vibrar la Ex Vieja Estación.

Además de Tunay, también estarán el 27 de diciembre Migrantes y Nicole , dos artistas con mucha fiesta que llegarán a Jujuy para vivir una noche llena de música. Mientras que, se suman a la grilla: Echevé, Echale Soda, y DJ Abril Agostini.

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata.

En sus años con la música, recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de Uruguay.

Embed - MIGRANTES | Noche Perfecta [Official Video]

Nicole

Con tan solo 19 años, Nicole Fernández se posiciona como una de las nuevas promesas emergentes de la música urbana. Su carrera comenzó desde muy chica, formándose en comedia musical en reconocidas escuelas como la de Reina Reech, y perfeccionando su técnica vocal en la academia de Sebastián Mellino, cuna de grandes talentos argentinos.

En 2023, con apenas 16 años, dio sus primeros pasos en TikTok, donde rápidamente captó la atención del público. Hoy cuenta con más de 1 millón de seguidores en la plataforma, y más de 200 mil en Instagram, consolidándose como una figura influyente entre las nuevas generaciones.

Su proyección internacional ya es una realidad: colaboró con reconocidos artistas del género urbano como Alex Gárgola, De La Ghetto y J Álvarez. Su primer single fue lanzado en Asunción, Paraguay, de la mano de productores de Alex Gargola, marcando así su debut oficial en la música.

Su segundo tema, recientemente estrenado, cuenta con la participación de Los Bybys, Gusty DJ y Cande González, y ya comienza a proyectarse como un hit en redes y plataformas digitales. Todos sus lanzamientos y colaboraciones están disponibles en sus canales oficiales.

Embed - Nicole Fernandez, Cande Gonzalez, Los Byby's, Gusty dj - Te Voy a Olvidar (Video Oficial)

Detalles de la Fiesta de Tunay

La Fiesta de Tunay hará el 27 de diciembre la séptima edición del evento que se convirtió en un clásico del reencuentro.

La edición número 7 organizada por el grupo musical Tunay llega recargado y con una grilla imperdible. Ya comenzó la primera tanda de entradas, con dos sectores: vip ($30.000) y general ($20.000) a través de ticketpass.com.ar