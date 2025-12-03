miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 13:19
Imperdible.

Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles

El 27 de diciembre llega la Fiesta de Tunay a la Ex Vieja Estación. y ya se confirmaron los artistas que estarán en esa gran noche.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Artistas de la Fiesta de Tunay

Artistas de la Fiesta de Tunay

El próximo 27 de diciembre se vivirá la 7° edición de la Fiesta de Tunay. En las últimas horas se confirmó quiénes serán los artistas que vivirán junto al grupo jujeño una noche única: Migrantes y Nicole, son los elegidos para hacer vibrar la Ex Vieja Estación.

Lee además
Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural
La tasa de letalidad de la fiebre amarilla en América Latina alcanzó el 41% en los primeros cinco meses de 2025, según la OPS (Imagen Ilustrativa)
Salud.

Alarma los casos de fiebre amarilla en América Latina: qué viajeros deben vacunarse

Los artistas para la Fiesta de Tunay 2025

Además de Tunay, también estarán el 27 de diciembre Migrantes y Nicole, dos artistas con mucha fiesta que llegarán a Jujuy para vivir una noche llena de música. Mientras que, se suman a la grilla: Echevé, Echale Soda, y DJ Abril Agostini.

tunay.jpg

Migrantes

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música. Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata.

En sus años con la música, recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de Uruguay.

Embed - MIGRANTES | Noche Perfecta [Official Video]

Nicole

Con tan solo 19 años, Nicole Fernández se posiciona como una de las nuevas promesas emergentes de la música urbana. Su carrera comenzó desde muy chica, formándose en comedia musical en reconocidas escuelas como la de Reina Reech, y perfeccionando su técnica vocal en la academia de Sebastián Mellino, cuna de grandes talentos argentinos.

En 2023, con apenas 16 años, dio sus primeros pasos en TikTok, donde rápidamente captó la atención del público. Hoy cuenta con más de 1 millón de seguidores en la plataforma, y más de 200 mil en Instagram, consolidándose como una figura influyente entre las nuevas generaciones.

Su proyección internacional ya es una realidad: colaboró con reconocidos artistas del género urbano como Alex Gárgola, De La Ghetto y J Álvarez. Su primer single fue lanzado en Asunción, Paraguay, de la mano de productores de Alex Gargola, marcando así su debut oficial en la música.

Su segundo tema, recientemente estrenado, cuenta con la participación de Los Bybys, Gusty DJ y Cande González, y ya comienza a proyectarse como un hit en redes y plataformas digitales. Todos sus lanzamientos y colaboraciones están disponibles en sus canales oficiales.

Embed - Nicole Fernandez, Cande Gonzalez, Los Byby's, Gusty dj - Te Voy a Olvidar (Video Oficial)

Detalles de la Fiesta de Tunay

La Fiesta de Tunay hará el 27 de diciembre la séptima edición del evento que se convirtió en un clásico del reencuentro.

La edición número 7 organizada por el grupo musical Tunay llega recargado y con una grilla imperdible. Ya comenzó la primera tanda de entradas, con dos sectores: vip ($30.000) y general ($20.000) a través de ticketpass.com.ar

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Alarma los casos de fiebre amarilla en América Latina: qué viajeros deben vacunarse

Cuál es el monto de las multas por no usar casco o cinturón en Jujuy

Temblor en la Puna jujeña: un sismo sacudió el área de Susques este miércoles

Cortarán el agua en Perico: cuándo y en qué zonas

Lo que se lee ahora
Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.
Conmoción.

Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre

Una jujeña en lo más alto de YouTube 2025. video
La rompió.

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel