sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 19:21
Declaración del Secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro

Mario Pizarro, emitió un mensaje por los eventos ocurridos en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa TRANSNOA S.A.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro, emitió un comunicado en el que manifestó la profunda preocupación del Gobierno provincial por los reiterados cortes de energía eléctrica registrados durante los días jueves, viernes y sábado. Las interrupciones se produjeron a raíz de fallas en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa TRANSNOA S.A.

Según se informó oficialmente, los eventos afectaron el normal suministro eléctrico en amplias zonas del norte argentino, generando un impacto significativo tanto en Jujuy como en la vecina provincia de Salta.

Corte de luz en el NOA (Foto ilustrativa)

Falta de inversión y mantenimiento

De acuerdo con el comunicado, los cortes estuvieron vinculados a deficiencias estructurales en el sistema de transporte de alta tensión de 132 kilovoltios, particularmente en el tramo San Pedro–Ledesma. Estas fallas fueron atribuidas a la falta de inversión, mantenimiento y disponibilidad operativa por parte de la empresa concesionaria.

Como consecuencia, más de 750.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico. En el territorio jujeño, las localidades afectadas fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.

Un servicio esencial y responsabilidades empresarias

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el transporte de energía eléctrica constituye un servicio público esencial que debe prestarse de manera continua y confiable. En ese sentido, Pizarro recordó que las empresas concesionarias, como TRANSNOA S.A., perciben tarifas por la prestación del servicio y, por lo tanto, están obligadas a realizar las inversiones necesarias, contar con infraestructura adecuada y disponer de recursos humanos y técnicos suficientes para responder ante contingencias.

Acciones ante el Ente Regulador y reclamos al Estado Nacional

Ante esta situación, el Gobierno de Jujuy anunció que interpondrá las actuaciones correspondientes ante el Ente Regulador Nacional, con el objetivo de que se investigue el accionar de TRANSNOA S.A., se determinen responsabilidades y se intime a la empresa a corregir las deficiencias detectadas.

Asimismo, el secretario de Energía adelantó que se solicitará al Estado Nacional la apertura de oficinas de TRANSNOA S.A. en la provincia de Jujuy, ya que actualmente la empresa no cuenta con representación operativa local. Esta medida permitiría a los usuarios realizar reclamos, acceder a información precisa y conocer los plazos de restablecimiento del servicio.

Alternativas no utilizadas y advertencia final

En el comunicado también se cuestionó que no se hayan utilizado alternativas técnicas disponibles, como el despacho de energía desde Bolivia, para reducir los tiempos de reposición del servicio. Según se indicó, esta decisión dependía exclusivamente de TRANSNOA S.A. y podría haber evitado prolongadas interrupciones.

Finalmente, Pizarro subrayó que la problemática excede el ámbito provincial y requiere un control efectivo por parte del Estado Nacional. Mientras no se corrijan estas falencias, advirtió, los cortes continuarán afectando a miles de usuarios del norte argentino, quienes tienen pleno derecho a exigir un servicio eléctrico de calidad.

