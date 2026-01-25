domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 20:30
Fútbol,

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

Pese a estar casi todo el segundo tiempo con uno menos, el Expreso ganó en los 90' por 3 a 1 y llevó el partido a los penales donde cayó 4 a 2.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
En los 90 minutos reglamentarios, el “Expreso” se impuso 3 a 1, resultado que le permitió igualar la serie luego de la derrota 2 a 0 sufrida en la ida en San Miguel de Tucumán. Con el global empatado, la definición se trasladó a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Tucumán Central fue más efectivo y se quedó con la victoria por 4 a 2, sellando su clasificación a la siguiente instancia y dejando sin chances al conjunto jujeño de seguir en carrera.

De esta manera, el equipo tucumano jugará la finalísima por el ascenso al Torneo Federal A, mientras que Talleres de Perico cerró su participación en el certamen con la frustración de haber quedado a un paso del objetivo.

Resumen del partido

A los 10 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador para Talleres de Perico. Fabián Rivero convirtió el 1-0 tras una buena jugada de Alejandro Jiménez, desatando la ilusión en el Plinio Zabala.

En el complemento, a los 8 minutos, Tucumán Central alcanzó el empate. Franco Barrera ganó un centro dentro del área y definió cerca del punto del penal para poner el 1-1 parcial.

Cinco minutos después, a los 13 del segundo tiempo, el local sufrió la expulsión de Mariano Arroyo, quien vio la tarjeta roja tras un duro pisotón a Bruno Medina, dejando al conjunto local con diez jugadores.

Pese a la desventaja numérica, el “Expreso” volvió a ponerse en ventaja a los 31 minutos del complemento. Nuevamente Fabián Rivero, esta vez de cabeza, marcó el 2-1.

Dos minutos más tarde, a los 33 del segundo tiempo, otra vez Rivero apareció para sellar su hat-trick y poner el 3-1 parcial, resultado con el que la serie quedó igualada 3-3 y obligó a definir todo desde los penales donde los tucumanos estuvieron más finos.

Los tucumanos ganaron 2 a 0 en el partido de ida

En la ida, Talleres de Perico cayó derrotado 2 a 0 ante Tucumán Central en un partido que se suspendió por lluvia y se reanudó al día siguiente.

El encuentro se había interrumpido cuando el local ganaba 1 a 0 con gol de Medina en el primer tiempo. La continuidad se disputó el lunes en dos períodos cortos, en un campo rápido y complicado por las precipitaciones.

El trámite fue trabado y con muchas imprecisiones. Talleres intentó acercarse al arco rival, pero Tucumán Central neutralizó sus avances y, cuando parecía que todo terminaba por la mínima, Ovejero marcó de cabeza el 2 a 0.

