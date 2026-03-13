Belgrano recibe a Talleres por el clásico cordobés

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo domingo 15 de marzo a las 17:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo domingo 15 de marzo a las 17:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Belgrano derrotó por 1 a 0 a Estudiantes (RC) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Talleres llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Instituto. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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