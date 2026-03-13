Belgrano recibe a Talleres por el clásico cordobés

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El duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura se jugará el próximo domingo 15 de marzo a las 17:30 (hora Argentina).

Así llegan Belgrano y Talleres Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano derrotó por 1 a 0 a Estudiantes (RC) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Instituto. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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