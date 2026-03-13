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13 de marzo de 2026 - 10:41
Liga Profesional

Gimnasia se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 11

Gimnasia y Independiente Riv. (M) se enfrentan en el Bosque, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo se jugará el domingo 15 de marzo desde las 15:15 (hora Argentina).

Gimnasia vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 15:15 (hora Argentina) en el Bosque.

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Así llegan Gimnasia y Independiente Riv. (M)

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia ganó por 2-1 el juego pasado ante Banfield. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) cayó 1 a 2 ante Barracas Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:15 horas
  • Colombia y Perú: 13:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:15 horas
  • Venezuela: 14:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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