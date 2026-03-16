Defensa y Justicia sacó el triunfo agónico ante San Lorenzo a pesar del doblete de Rodrigo Auzmendi

En la fecha 11 del Apertura, el Ciclón perdió con el Halcón por 5 a 2, a pesar de que Rodrigo Auzmendi marcó por duplicado. Los goles del partido para el local los anotó Rodrigo Auzmendi (19' 2T y 43' 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Elías Pereyra (1' 1T), Juan Manuel Gutiérrez (44' 1T), Aarón Molinas (18' 2T, de penal), Agustín Hausch (29' 2T) y David Barbona (46' 2T).

El delantero de San Lorenzo Alexis Cuello no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 82 del segundo tiempo.

El protagonismo de Rodrigo Auzmendi lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de San Lorenzo mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.

Elías Pereyra también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Defensa y Justicia fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Facundo Gulli en el medio; y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mariano Soso se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Cristopher Fiermarín bajo los tres palos; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández y Elías Pereyra en defensa; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas en la mitad de cancha; y Agustín Hausch, Rubén Botta y Juan Manuel Gutiérrez en la delantera.

El partido en el Nuevo Gasómetro fue dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo.

Por la próxima fecha, el Ciclón visitará a Dep. Riestra. Por otro lado, el Halcón recibirá a Unión.

Cambios en San Lorenzo

45' 2T - Salió Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano

62' 2T - Salieron Facundo Gulli por Gonzalo Abrego y Luciano Vietto por Rodrigo Auzmendi

77' 2T - Salió Nicolás Tripichio por Mauricio Cardillo

89' 2T - Salieron Ignacio Perruzzi por Gregorio Rodríguez y Juan Manuel Gutiérrez por Alan Coria

Amonestado en San Lorenzo:

22' 2T Jhohan Romaña (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en San Lorenzo:

21' 2T Agustín Ladstatter (Roja directa)

Cambios en Defensa y Justicia

69' 2T - Salieron Damián Fernández por Julián López, Elías Pereyra por Samuel Lucero y Rubén Botta por Facundo Altamira

84' 2T - Salió Agustín Hausch por David Barbona

Amonestados en Defensa y Justicia:

3' 2T Damián Fernández (Conducta antideportiva) y 28' 2T Samuel Lucero (Demorar el juego)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)