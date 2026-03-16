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16 de marzo de 2026 - 20:30
Liga Profesional

Defensa y Justicia sacó el triunfo agónico ante San Lorenzo a pesar del doblete de Rodrigo Auzmendi

Todo lo que dejó el duelo entre San Lorenzo y Defensa y Justicia: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

San Lorenzo vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
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Defensa y Justicia sacó el triunfo agónico ante San Lorenzo a pesar del doblete de Rodrigo Auzmendi
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En la fecha 11 del Apertura, el Ciclón perdió con el Halcón por 5 a 2, a pesar de que Rodrigo Auzmendi marcó por duplicado. Los goles del partido para el local los anotó Rodrigo Auzmendi (19' 2T y 43' 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Elías Pereyra (1' 1T), Juan Manuel Gutiérrez (44' 1T), Aarón Molinas (18' 2T, de penal), Agustín Hausch (29' 2T) y David Barbona (46' 2T).

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El delantero de San Lorenzo Alexis Cuello no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 82 del segundo tiempo.

El protagonismo de Rodrigo Auzmendi lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de San Lorenzo mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.

Elías Pereyra también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Defensa y Justicia fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Facundo Gulli en el medio; y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mariano Soso se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Cristopher Fiermarín bajo los tres palos; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández y Elías Pereyra en defensa; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas en la mitad de cancha; y Agustín Hausch, Rubén Botta y Juan Manuel Gutiérrez en la delantera.

El partido en el Nuevo Gasómetro fue dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo.

Por la próxima fecha, el Ciclón visitará a Dep. Riestra. Por otro lado, el Halcón recibirá a Unión.

Cambios en San Lorenzo
  • 45' 2T - Salió Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano
  • 62' 2T - Salieron Facundo Gulli por Gonzalo Abrego y Luciano Vietto por Rodrigo Auzmendi
  • 77' 2T - Salió Nicolás Tripichio por Mauricio Cardillo
  • 89' 2T - Salieron Ignacio Perruzzi por Gregorio Rodríguez y Juan Manuel Gutiérrez por Alan Coria
Amonestado en San Lorenzo:
  • 22' 2T Jhohan Romaña (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en San Lorenzo:
  • 21' 2T Agustín Ladstatter (Roja directa)

Cambios en Defensa y Justicia
  • 69' 2T - Salieron Damián Fernández por Julián López, Elías Pereyra por Samuel Lucero y Rubén Botta por Facundo Altamira
  • 84' 2T - Salió Agustín Hausch por David Barbona
Amonestados en Defensa y Justicia:
  • 3' 2T Damián Fernández (Conducta antideportiva) y 28' 2T Samuel Lucero (Demorar el juego)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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