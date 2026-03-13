Por la fecha 11 se enfrentarán River Plate y Sarmiento

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Sarmiento y River Plate se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 15 de marzo desde las 19:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan River Plate y Sarmiento El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate venció por 2-1 a Huracán. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento igualó 0-0 ante Racing Club en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Sarmiento no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales. En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Sarmiento se llevó la victoria por 0 a 1. Darío Herrera fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs River Plate: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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