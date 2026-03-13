San Lorenzo vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

San Lorenzo recibe el próximo lunes 16 de marzo a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 18:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro.
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San Lorenzo recibe el próximo lunes 16 de marzo a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 18:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro.
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Boca Juniors. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.
En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 1-1 ante Central Córdoba (SE). Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo Dóvalo.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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