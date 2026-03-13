San Lorenzo vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

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San Lorenzo recibe el próximo lunes 16 de marzo a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 18:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Defensa y Justicia Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Boca Juniors. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 1-1 ante Central Córdoba (SE). Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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