Tucumán tendrá vuelos directos a Miami durante el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas conectará la provincia con Miami en 2026.

Aerolíneas Argentinas anunció que Tucumán ocupará un lugar estratégico dentro de su plan de conectividad federal con vistas al Mundial de Fútbol 2026, al lanzar una ruta directa hacia Miami a partir del 8 de junio de ese año. La medida apunta a simplificar los vuelos de los hinchas argentinos hacia el país anfitrión.

A su vez, se busca conectar a las provincias con la red internacional de la aerolínea. Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo operarán dos veces por semana, los días jueves y sábado.

Aeropuerto Benjamín Matienzo. Un aumento del 93% de vuelos hacia Miami Por la distancia y las características de la ruta, se emplearán Boeing 737 MAX 8, realizando una escala técnica en Punta Cana, República Dominicana, antes de llegar a Estados Unidos.

Esta nueva línea se enmarca dentro de un plan estratégico más amplio de la aerolínea de bandera, que aumenta en un 93% la cantidad total de vuelos disponibles hacia Miami.

Tucumán se une al sueño mundialista: Aerolíneas Argentinas conectará la provincia con Miami en 2026. Además de las conexiones desde Tucumán, la aerolínea incorporará rutas desde Rosario y Córdoba, que junto con las 20 frecuencias semanales desde Buenos Aires, elevarán la oferta a un total de 29 vuelos por semana hacia Florida. Por otra parte, la compañía confirmó que su plan operativo para el Mundial no se circunscribe únicamente a Miami. Se han programado servicios especiales hacia Dallas y Kansas con el objetivo de atender la alta demanda durante las primeras etapas del torneo organizado por la FIFA.

