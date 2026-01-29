jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 21:18
RoboCup 2026.

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Corea del Sur

Adolescentes salteños participarán por nuestro país en el Mundial de Robótica que se realizará en Corea del Sur.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Cinco estudiantes salteños representarán al país en la RoboCup 2026, el Mundial de Robótica y de inteligencia artificial más importante del mundo, que se realizará entre el 30 de junio y el 6 de julio en Incheon, Corea del Sur.

La delegación argentina estará conformada por dos grupos. Por un lado, Benjamín Villagrán, Lucio Saucedo y Laureano Monteros competirán en la categoría Rescue Line, orientada al desarrollo de robots autónomos. Mientras que María Virginia Viollaz y Elías Cordero participarán en Soccer de robots autónomos, una de las ligas más exigentes del certamen.

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica
Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Por primera vez el evento se realizará en Corea del Sur y se espera la participación de más de 3000 competidores y unos 15.000 visitantes interesados en robótica e inteligencia artificial, por lo que se considera histórica.

Fútbol entre robots autónomos en el Mundial de Robótica

En la liga de soccer, los robots juegan partidos de fútbol de manera completamente autónoma, sin intervención humana, interpretando el entorno en tiempo real a través de sensores y visión artificial. “Este año vuelvo a acompañar a mi equipo, pero en una categoría distinta: Soccer en RoboCup, una de las más dinámicas y exigentes”, le explicó Viollaz a TN Tecno.

“Hay una cancha con dos arcos y una pelota, y el objetivo es que el robot sea capaz de ubicarse, decidir y actuar en tiempo real. No alcanza con que avance o patee: tiene que orientarse con precisión, mantener estabilidad y adaptarse a situaciones cambiantes”.

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica
Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica

En la categoría Rescue Line, el equipo salteño viene trabajando juntos desde hace varios años. En esta competencia, los robots deben seguir recorridos complejos, detectar obstáculos y rescatar objetos que simulan víctimas, todo de manera autónoma.

“Me encargo de entender y programar la Teensy 4.1, una placa que nos permite mover los motores y manejar los sensores. También controla los servomotores que funcionan como una garra para recoger las pelotas, que serían las víctimas de la línea de rescate”, aclaró Monteros.

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Por  Ramiro Menacho

