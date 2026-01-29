jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 17:29
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Una mujer de 43 años se descompensó de manera repentina mientras se encontraba en el balneario. Intentaron reanimarla, pero no lograron evitar el deceso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

Una mujer de 43 años falleció este jueves por la tarde en el balneario municipal de El Carmen, luego de descompensarse de forma repentina mientras se encontraba sentada en un sector de descanso del predio.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 8ª, el hecho ocurrió alrededor de las 13:45, cuando se recibió un llamado a la guardia de prevención alertando sobre una persona desvanecida en el balneario. A los minutos, personal policial se dirigió al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que en el sector ya se encontraba trabajando personal del SAME, quienes indicaron que la mujer, identificada con las iniciales R. V. M., estaba acompañada por su pareja y una amiga cuando, de manera súbita, se tomó el pecho y perdió el conocimiento.

image
Balneario de El Carmen.

Balneario de El Carmen.

En primera instancia, la víctima fue asistida por personal de enfermería del balneario, que al advertir la gravedad de la situación solicitó la presencia del SAME. Sin embargo, pese a los intentos de asistencia, los profesionales de la salud constataron el deceso en el lugar.

Intervino en el hecho la ayudante fiscal Dra. Zambrana, quien dispuso la participación del médico de Policía, personal de Bomberos y del área de Criminalística para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

De acuerdo al informe preliminar, la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. El hecho generó conmoción entre las personas que se encontraban en el balneario al momento del trágico episodio.

