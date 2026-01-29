jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 21:24
Congreso.

Ley Penal Juvenil: cuál sería la nueva edad de imputabilidad prevista en el proyecto

Los puntos claves del proyecto de Ley Penal Juvenil que el presidente Javier Milei envió al Congreso para tratarse en sesiones extraordinarias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.

El proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.

Ley Penal Juvenil: El debate por la edad de imputabilidad forma parte de la conversación pública.

Ley Penal Juvenil: El debate por la edad de imputabilidad forma parte de la conversación pública.

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y reemplazar la actual Ley 22.278, vigente desde 1980. La iniciativa será debatida en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y se presenta como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo para 2026.

Lee además
El Gobierno nacional impulsa una nueva Ley Penal Juvenil (foto ilustrativa)
Chequeado.

Ley Penal Juvenil: qué muestran los datos de delitos de menores y cuáles son las medidas que aplican las provincias
Se sumó a extraordinarias el tratamiento de la Ley Penal Juvenil.
Política.

El Gobierno incorpora la Ley Penal Juvenil al debate del Congreso en sesiones extraordinarias

Cuáles son los puntos claves del proyecto de Ley Penal Juvenil del Gobierno de Javier Milei

Actualmente, la normativa establece que no son punibles los menores de 16 años y que tampoco lo son los menores de 18 en casos de delitos leves, de acción privada o con penas que no superen los dos años de prisión. Desde el Ejecutivo consideran que este régimen quedó desactualizado frente a los estándares constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados por la Argentina.

El proyecto impulsa la creación de un nuevo régimen penal juvenil aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años. Según la fundamentación oficial, el objetivo es establecer un sistema que combine sanción penal, control judicial, dispositivos educativos y mecanismos de reinserción social, bajo un esquema específico y diferenciado para menores de edad.

El eje central de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que el sistema actual genera situaciones de impunidad y que la legislación argentina quedó desfasada respecto de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, donde rigen edades más bajas de responsabilidad penal juvenil. En ese marco, aseguran que la reforma busca dar una respuesta institucional a delitos graves cometidos por adolescentes y contribuir a la reducción de la criminalidad juvenil.

Ley Penal Juvenil
Ley Penal Juvenil: El debate por la edad de imputabilidad forma parte de la conversación pública.

Ley Penal Juvenil: El debate por la edad de imputabilidad forma parte de la conversación pública.

Régimen penal diferenciado

El eje del proyecto está puesto en la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanción, dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social bajo un esquema específico para menores de edad.

Entre los puntos destacados, el proyecto prohíbe expresamente que los menores sean detenidos junto a adultos y establece que toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y un enfoque educativo y formativo.

Además, la iniciativa excluye la prisión perpetua para adolescentes y fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad. También habilita la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas alternativos supervisados judicialmente y sujetos a evaluaciones técnicas.

Con la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo busca instalar el debate sobre el rol del sistema penal frente a la adolescencia y el equilibrio entre seguridad pública, derechos y resocialización. La discusión anticipa una fuerte disputa política y social en torno al modelo de política criminal que debe adoptar el Estado en un contexto de alta conflictividad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ley Penal Juvenil: qué muestran los datos de delitos de menores y cuáles son las medidas que aplican las provincias

El Gobierno incorpora la Ley Penal Juvenil al debate del Congreso en sesiones extraordinarias

Salteños representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Corea del Sur

Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende este verano

Incendios en la Patagonia: declararán la emergencia ígnea por decreto en las provincias afectadas

Lo que se lee ahora
Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel