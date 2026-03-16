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16 de marzo de 2026 - 16:00
País.

Inundaciones en el Chaco salteño: ríos desbordados, campos anegados y comunidades aisladas

La crecida del río Bermejo provocó inundaciones en el Chaco Salteño. Productores intentan rescatar sus animales y equipos de emergencia asisten la zona.

Por  Judith Girón
Inundaciones en el Chaco salteño

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En el departamento Rivadavia, uno de los sectores más afectados, el desborde del Río Bermejo transformó el paisaje en pocas horas. Donde antes predominaban el monte y los campos de pastoreo, hoy se observan amplias superficies cubiertas por agua.

Desde la ruta provincial 13, a pocos kilómetros de la localidad de La Estrella, el avance del agua ya es evidente. En la zona, productores rurales intentan rescatar animales y trasladarlos hacia sectores más altos, mientras otros lamentan la pérdida de ganado que quedó atrapado por la crecida.

Para muchas familias del lugar, la cría de cabras, vacas y otros animales constituye su principal fuente de ingreso, por lo que las inundaciones representan un fuerte golpe económico.

Inundaciones en el Chaco Salteño: comunidades aisladas y asistencia

La situación también afecta a pobladores rurales del municipio de Juan Coronel Solá, donde las lluvias y el desborde de ríos provocaron el aislamiento de varias comunidades.

Ante este escenario, el Gobierno provincial desplegó operativos de asistencia coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social y el Comité de Emergencia Climática.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezó las tareas de ayuda en el norte provincial, que incluyen el traslado de personas afectadas y la entrega de alimentos e insumos básicos.

Las tareas se realizan por vía terrestre, fluvial y aérea para llegar a las zonas más complicadas.

Chaco Salteño: operativos en parajes rurales

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Se distribuyeron m&aacute;s de 32.500 kilos de alimentos en Rivadavia Banda Sur y otras localidades del norte provincial

Se distribuyeron más de 32.500 kilos de alimentos en Rivadavia Banda Sur y otras localidades del norte provincial

Entre el 13 y el 15 de marzo se realizaron operativos de asistencia en distintos puntos del Chaco salteño: Por vía terrestre en el Paraje El Gritao, en el municipio de Morillo y por vía fluvial en Las Palomas, Palo Santo, Las Vertientes y El Acheral.

También mediante chalanas se llegó a Pergamino, Montevideo, La Laguna, San Martín y Moyal.

Además, equipos de rescate trasladaron a 20 personas afectadas por la inundación.

Asistencia aérea y monitoreo. Aprovechando una mejora momentánea en las condiciones climáticas, también se realizaron vuelos de asistencia hacia parajes de difícil acceso, entre ellos: Fortín Belgrano, La Salvación, La Tosca, Los Laureles y Ganzo Atado.

También se llevaron provisiones a comunidades ubicadas en los municipios de General Mosconi y Aguaray.

En paralelo, se distribuyeron más de 32.500 kilos de alimentos en Rivadavia Banda Sur y otras localidades del norte provincial.

Las inundaciones en el Chaco salteño no son un fenómeno nuevo. En marzo de 2025, el desborde del Río Pilcomayo obligó a evacuar a más de mil personas y dejó comunidades aisladas durante semanas.

Especialistas señalan que la combinación de lluvias intensas, caminos de tierra y la falta de infraestructura hidráulica adecuada agrava el impacto de cada crecida.

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Equipos de rescate trasladaron a 20 personas afectadas por la inundaci&oacute;n

Equipos de rescate trasladaron a 20 personas afectadas por la inundación

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando los niveles de las cuencas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Juramento, ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días.

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