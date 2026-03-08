lunes 09 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 18:11
La primera foto de Oriana Sabatini con su hija Gia a seis días de su nacimiento

La cantante compartió en redes sociales una foto íntima junto a su beba, fruto de su relación con Paulo Dybala

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La cantante y actriz Oriana Sabatini compartió en sus redes sociales la primera foto junto a su hija Gia, a tan solo seis días de su nacimiento. La publicación generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

La pequeña es fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala. La pareja atraviesa sus primeros días como familia tras el nacimiento de la beba en la ciudad de Roma.

Una imagen íntima y llena de ternura

En la fotografía publicada en redes sociales, se puede ver a Oriana sentada en un sillón mientras sostiene a su hija en brazos. La imagen refleja un momento íntimo entre madre e hija durante los primeros días de vida de la pequeña.

La publicación se volvió viral en pocas horas y acumuló miles de reacciones y comentarios. Seguidores, amigos y figuras del espectáculo expresaron su alegría por la llegada de la nueva integrante de la familia.

Desde el nacimiento de la beba, la pareja eligió mantener un perfil bajo y compartir pocos detalles sobre esta nueva etapa.

image

El mensaje de Catherine Fulop

Entre los mensajes que más repercusión generaron apareció el de la actriz y conductora Catherine Fulop, madre de Oriana.

Fulop compartió la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje especial a su hija. En su publicación escribió: “Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”.

El mensaje emocionó a los seguidores de la familia y sumó aún más repercusión al posteo.

Los primeros días de Oriana Sabatini como mamá

La llegada de Gia marca una nueva etapa para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes mantienen una relación desde hace varios años.

Durante los últimos meses, la cantante compartió distintos momentos de su embarazo con sus seguidores. Sin embargo, tras el nacimiento de la beba, la pareja optó por vivir estos primeros días con mayor privacidad mientras disfrutan del comienzo de su vida familiar.

