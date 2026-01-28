"Es como otra pandemia": nieve en Estados Unidos, un jujeño cuenta cómo se vive la tormenta

Una tormenta de nieve de magnitud histórica afecta a gran parte de Estados Unidos y deja al menos 38 personas muertas, más de medio millón de usuarios sin electricidad y amplias zonas paralizadas. El fenómeno se concentra en los estados del norte y se desarrolla durante los últimos días.

Jairo Caleb Reinaga, jujeño que reside en el estado de Georgia , describe un escenario poco habitual incluso para quienes viven en zonas acostumbradas al invierno. Según su relato, la nieve cubre calles, rutas y accesos principales, lo que impide cualquier tipo de circulación.

“No se puede salir. El tránsito es imposible y hasta riesgoso. Aunque tengas auto, no llegás a ningún lado”, explica. Las autoridades locales piden de manera constante que la población permanezca en sus casas y evite cualquier desplazamiento innecesario.

El fenómeno invernal dejó acumulaciones de hasta 11,4 pulgadas de nieve en varias regiones. A esto se suman fuertes vientos y temperaturas bajo cero que congelan árboles y provocan su caída sobre cables y calles.

Desde la experiencia cotidiana, el jujeño cuenta que los árboles se quiebran por el peso del hielo y generan cortes de energía en barrios enteros. “El viento empuja todo y la luz se corta por horas o por días”, señala.

Más de medio millón de personas sin electricidad

Los cortes de luz afectan a más de medio millón de usuarios en distintos estados. En muchas zonas, las cuadrillas no logran avanzar con las reparaciones por el hielo acumulado y el frío intenso.

En ese contexto, la falta de calefacción agrava la situación dentro de los hogares. “Hay gente que pasa la noche sin luz y con temperaturas muy bajas”, relata Reinaga desde Georgia.

Centros de calentamiento para personas en situación de calle

El frío extremo expone con mayor dureza a quienes viven en la calle. Por ese motivo, los gobiernos locales habilitan centros comunitarios de calentamiento donde las personas pueden resguardarse.

Estos espacios funcionan como refugios temporales y permanecen abiertos durante las 24 horas. Voluntarios y organizaciones colaboran con la asistencia básica, en medio de temperaturas que resultan peligrosas para la salud.

Supermercados vacíos y compras anticipadas

El jujeño compara la situación con los primeros meses de la pandemia. Días antes de la llegada de la tormenta, las autoridades alertan a la población para que se abastezca, lo que genera una fuerte demanda en comercios.

“En los supermercados no encontrás cosas básicas. Falta agua, leche, pan”, cuenta. La nieve bloquea rutas y retrasa la reposición de mercadería en muchas localidades.

El peligro del hielo negro en las calles

Durante el día, el sol derrite parte de la nieve acumulada. Sin embargo, por la noche el descenso brusco de temperatura y el viento provocan la formación de hielo negro, una capa transparente sobre el asfalto.

Este fenómeno representa uno de los mayores riesgos para conductores y peatones. “Creés que la calle está limpia y en realidad está congelada”, explica el residente jujeño.

Trabajo limitado y ciudades en silencio

La tormenta altera por completo la rutina laboral. Muchos comercios permanecen cerrados y gran parte de la población evita salir. Solo circula el personal que cumple funciones esenciales, como trabajadores de la salud.

“Es día a día. Aunque vayas a trabajar, no hay gente en la calle. Las ciudades quedan vacías”, relata Reinaga. El movimiento recuerda a los momentos más duros del aislamiento sanitario.

Nueva ola de aire ártico en camino

Según los reportes meteorológicos, durante el fin de semana se espera una nueva oleada de aire ártico. El pronóstico anticipa más frío, posibles nevadas y condiciones adversas para el transporte.

Desde su experiencia como residente, el jujeño señala que la población se prepara nuevamente para varios días de encierro, con provisiones justas y atención permanente a las alertas oficiales.