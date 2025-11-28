Increíble: cayó nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afectó a gran parte de Jujuy

Mientras gran parte de la provincia atraviesa una intensa ola de calor , con temperaturas que superan los 35 grados en San Salvador de Jujuy y un alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por altas temperaturas y tormentas , un fenómeno completamente inesperado sorprendió a los habitantes de parte de la Puna y Quebrada.

En la zona de Nueva Pirquitas y Mina Pirquitas , una lectora de Todo Jujuy registró imágenes impactantes de agua nieve y granizo cayendo durante la tarde de este viernes, un contraste llamativo frente al calor extremo que domina el resto del territorio provincial.

Mina Pirquitas, ubicada en el departamento Rinconada, es una localidad de altura donde estos fenómenos pueden darse incluso fuera de temporada. Sin embargo, el marcado contraste con las altas temperaturas en el llano generó sorpresa entre los pobladores y en redes sociales.

Este fenómeno, también se registra en el Hornocal y zonas aledañas.

El SMN mantiene vigentes las alertas por el calor extremo y advierte que las tormentas aisladas podrían continuar en distintas zonas del norte jujeño en las próximas horas.