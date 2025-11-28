viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 17:29
Salud.

Aumentaron las atenciones en Jujuy por la ola de calor

Según datos del SAME de etas últimas horas, aumentaron las atenciones sanitarias en Jujuy por la ola de calor.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Aumentaron las atenciones del SAME por laola de calor (Foto ilustrativa)

Aumentaron las atenciones del SAME por laola de calor (Foto ilustrativa)

Jujuy y la región vive una ola de calor que no solo afecta la salud, sino también la vida diaria de las personas, sobre todo de aquellas que sufren problemas patologías especiales. En nuestra provincia el trabajo del servicio de asistencia médica aumentó.

Extremo calor en Jujuy.
SMN.

Jujuy bajo alerta por calor extremo: a cuánto llegará la temperatura estos días
Olade calor en Jujuy (Foto ilustrativa)
Pronóstico.

Ola de calor en Jujuy: síntomas, riesgos y medidas claves para cuidar la salud

El director del SAME 107, Pablo Jure, dijo que el número de atenciones subió por las altas temperaturas, “que produjeron algunos tipos de alteraciones en aquellas personas que no tomaron las precauciones necesarias, que no se hidrataron, que no tomaron sus medicamentos, y por sobre todo, que no desayunaron”.

Sobre la situación de los chicos, dijo que “tuvimos muchísimas atenciones en las escuelas y colegios. Los chicos no desayunan bien, no se hidratan adecuadamente, sumada a la temperatura importante”, aclaró el profesional.

Pablo Jure - Same
Pablo Jure - Same

Pablo Jure - Same

“Tuvimos muchos cuadros de lipotimia, al igual que en la vía pública, sobre todo en horarios extremos, entre las 11 y las 18 más o menos, donde tuvimos importantes atenciones”, y destacó que la gran mayoría fueron por “lipotimias, hipotensiones y pérdida de conocimiento”.

Jure destacó que, a esas atenciones, se sumaron aquellas a personas con “patologías de base, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o algún tipo de patología crónica, y que salieron fuera de su horario habitual a exponerse a las altas temperaturas”.

Jure detalló que todas las situaciones médicas fueron asistidas en tiempo y forma. “Este jueves fueron alrededor de 130 asistencias realizadas en San Salvador de Jujuy y 295 asistencias en toda la provincia”, y resaltó que “entre el 10 y el 15% fueron a causa de la temperatura”.

Precauciones por el calor extremo

Jure dijo que el primer consejo y el más importante es “tratar de desayunar, de hidratarse adecuadamente y de tener en cuenta utilizar una vestimenta fresca, ventilada y airada, además de protegerse del sol, por sobre todo”, recalcó.

“No solamente andar en la sombra, sino lo importante es hoy no estar expuesto directamente a los rayos solares. Utilizar no solamente gorras o sombreros, sino también anteojos protectores y ponerse protector solar, pero por sobre todo la hidratación”, indicó.

Recalcó que se debe evitar estar al aire libre “los horarios críticos, que son entre las 10 y las 16 horas, y evitar hacer deportes. Yo sé que hay gente que se entrena y que le gusta salir al mediodía, pero no es bueno para la salud, se deshidrata mucho más rápido, y se esfuerza innecesariamente el cuerpo”.

Ola de calor en Jujuy (Foto ilustrativa)
Ola de calor en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ola de calor en Jujuy (Foto ilustrativa)

Reiteró que “la base de todo esto es la hidratación”, y subrayó que hay que consumir “entre 3 y 4 litros de agua, que eso permite una termorregulación, permite transpirar, y esa transpiración enfría y nos puede permitir mantener adecuadamente y soportar estas temperaturas”, cerró.

