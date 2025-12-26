viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 07:59
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Un frente frío provocó nevadas en distintas localidades de la Puna de Jujuy el 26 de diciembre y generó sorpresa.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nieve en Jujuy.

Nieve en Jujuy.

Las postales invernales se observaron en áreas ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde las bajas temperaturas se combinan con la temporada de lluvias característica de esta época del año. Si bien el calendario marca pleno verano, en la Puna estos fenómenos no resultan extraños y suelen repetirse entre diciembre y febrero.

Los registros se dieron en sectores rurales y caminos de altura, donde las temperaturas descendieron de forma marcada durante la madrugada. La situación no generó inconvenientes de magnitud, aunque sí obligó a extremar cuidados en rutas y caminos de montaña.

Nieve en Jujuy

Postales invernales en plena época estival

Vecinos de la región captaron imágenes del paisaje cubierto de blanco, una escena que contrasta con el verano que se vive en gran parte del país. La nieve se mantuvo por algunas horas y luego comenzó a disiparse con el correr del día.

Este tipo de eventos forma parte de la dinámica climática de la Puna, una región donde las condiciones extremas son habituales y donde el invierno puede aparecer incluso en los meses más cálidos del calendario.

