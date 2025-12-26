¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Nieve en Jujuy.

La Puna jujeña y salteña volvió a vestirse de blanco en pleno verano. Durante la jornada del 26 de diciembre, se registraron nevadas en distintos puntos de la región, principalmente en localidades de gran altura, donde este tipo de episodios forma parte del comportamiento climático habitual.

Las postales invernales se observaron en áreas ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde las bajas temperaturas se combinan con la temporada de lluvias característica de esta época del año. Si bien el calendario marca pleno verano, en la Puna estos fenómenos no resultan extraños y suelen repetirse entre diciembre y febrero.

Un fenómeno típico de la temporada En estas zonas del norte jujeño y salteño, la presencia de nieve durante el verano responde a la circulación de aire frío en altura y a la inestabilidad propia del período estival. Las precipitaciones sólidas aparecen de manera intermitente y, en muchos casos, se concentran en áreas poco pobladas.

Los registros se dieron en sectores rurales y caminos de altura, donde las temperaturas descendieron de forma marcada durante la madrugada. La situación no generó inconvenientes de magnitud, aunque sí obligó a extremar cuidados en rutas y caminos de montaña.

Nieve en Jujuy Postales invernales en plena época estival Vecinos de la región captaron imágenes del paisaje cubierto de blanco, una escena que contrasta con el verano que se vive en gran parte del país. La nieve se mantuvo por algunas horas y luego comenzó a disiparse con el correr del día. Este tipo de eventos forma parte de la dinámica climática de la Puna, una región donde las condiciones extremas son habituales y donde el invierno puede aparecer incluso en los meses más cálidos del calendario.

