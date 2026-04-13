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13 de abril de 2026 - 20:24
País.

McDonald's en Argentina: cuánto cobra un empleado en 2026 según la categoría

McDonald’s y otras cadenas de comida rápida ya tienen nueva escala salarial entre marzo y julio de 2026. Cuánto cobrará de salario un empleado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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McDonald’s en Argentina: cuánto cobra un empleado (Foto ilustrativa) 

Los salarios en McDonald’s y en otras cadenas de comida rápida de la Argentina ya quedaron definidos para el período marzo-julio de 2026. El nuevo acuerdo paritario del sector fijó aumentos mensuales, escalas por categoría y sumas adicionales no remunerativas, en un esquema que alcanza también a firmas como Burger King y Mostaza.

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El entendimiento fue firmado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000 y establece una actualización progresiva de los haberes mes a mes. De esta manera, los ingresos del personal del rubro servicios rápidos se irán recomponiendo entre marzo y julio, hasta llegar a una consolidación final de los básicos en el séptimo mes del año.

La nueva escala contempla diferencias según el puesto de trabajo, desde empleados principiantes hasta encargados, cocineros, cajeros y líderes. Además, durante los primeros meses se suman montos fijos y variables que elevan el ingreso total, aunque no todos esos conceptos forman parte del salario remunerativo.

McDonald's en Argentina: cuánto cobra un empleado (Foto ilustrativa)
McDonald’s en Argentina: cuánto cobra un empleado (Foto ilustrativa)

McDonald’s en Argentina: cuánto cobra un empleado (Foto ilustrativa)

Cómo quedó el salario en McDonald’s desde marzo de 2026

En marzo de 2026, el esquema salarial arrancó con básicos más sumas adicionales según la categoría. Para un empleado principiante, el salario fue de $983.337 más $35.000. En el caso del empleado A, el ingreso quedó en $1.046.681 más $35.000, mientras que el empleado B pasó a cobrar $1.092.695 más $35.000.

La escala también fijó para cajero un sueldo de $1.159.429 más $35.000. En los puestos de mayor responsabilidad, el líder A quedó en $1.249.347 más $40.000, el líder B en $1.462.895 más $40.000 y el encargado en $1.502.431 más $40.000.

Por su parte, el cocinero pasó a cobrar $1.693.488 más $40.000 y el peón de limpieza quedó en $1.035.526 más $35.000. Esta estructura forma parte de un esquema gradual que prevé nuevas subas en los meses siguientes.

Los aumentos de abril, mayo y junio

El acuerdo salarial establece además incrementos mensuales entre abril y junio. En abril, se agregan sumas de entre $50.000 y $55.000, más montos variables según la categoría. En mayo, esas sumas fijas suben a entre $60.000 y $65.000. Ya en junio, los adicionales alcanzan valores de entre $70.000 y $75.000.

Estos conceptos buscan reforzar los ingresos del sector en medio de un contexto inflacionario, aunque al tratarse en parte de sumas no remunerativas, su impacto no siempre se traslada de manera completa a otros ítems salariales como aportes o aguinaldo.

Cuánto se cobra en julio de 2026

A partir de julio, la escala salarial queda consolidada en el básico, sin sumas adicionales por separado. En ese mes, un empleado principiante pasará a cobrar $1.108.417. El empleado A llegará a $1.175.318 y el empleado B a $1.223.928.

Para el puesto de cajero, el salario será de $1.294.387. El líder A cobrará $1.394.271 y el líder B $1.619.864. En tanto, el encargado percibirá $1.661.538 y el cocinero alcanzará un salario de $1.863.345. El peón de limpieza, por su parte, tendrá un básico de $1.163.517.

El acuerdo fue firmado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. Se trata de un sector clave para el empleo joven, ya que muchas de estas cadenas representan la primera experiencia laboral formal para miles de trabajadores en todo el país.

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