El Gobierno formalizó la suba para empleadas domésticas: así quedaron los nuevos salarios

Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas.

El Gobierno formalizó este jueves el incremento salarial que había sido acordado días atrás para las empleadas domésticas. El ajuste de los salarios será del 3% y se aplicará en dos tramos del 1,5% cada uno: el primero correspondiente a febrero y el segundo a marzo de 2026.

A esto se suma un bono excepcional que podrá alcanzar los $20.000, según la cantidad de horas trabajadas por cada empleada.

Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas. La decisión quedó establecida en la Resolución 2/2026, difundida en el Boletín Oficial. En el documento se precisó que los aumentos ya entraron en vigencia y deberán aplicarse en todo el país.

Asimismo, el texto oficial indicó que el pago del bono extraordinario se realizará de la siguiente manera:

$8 mil para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales .

para empleadas que trabajen . hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana

para aquellas con de entre por semana $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales Se pagará en dos tramos, en febrero y en marzo. Empleadas domésticas: las nuevas escalas salariales El salario de las trabajadoras de casas particulares varía según la tarea que realizan y la forma de contratación, ya sea por hora o con pago mensual, además de si cumplen funciones con retiro o bajo la modalidad de “cama adentro”. De esta manera quedan definidos los valores de cada categoría tras los aumentos del 1,5% aplicados en febrero y nuevamente en marzo. El Gobierno oficializó este jueves el aumento acordado días atrás para el personal doméstico. Febrero: Primera categoría, supervisión : $3.953,99 por hora; $ 493.250,51 mensual, con retiro. En el caso del trabajo bajo la modalidad sin retiro, los valores fijados son de $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensuales.

: $3.953,99 por hora; $ 493.250,51 mensual, con retiro. En el caso del trabajo bajo la modalidad sin retiro, los valores fijados son de $4.317,86 por hora y $547.807,65 mensuales. Segunda categoría, tareas específicas: $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Sin retiro, las subas son de $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes.

$ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Sin retiro, las subas son de $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes. Tercera Categoría , caseros: $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.

$ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64. Cuarta Categoría, tareas de cuidado :con retiro, $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual.Sin retiro: $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes.

:con retiro, $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual.Sin retiro: $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes. Quinta categoría, tareas generales: $ 404.702,97 mensual y $ 3.546,66 por hora para personal con retiro. Mientras que sin retiro, serán de $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual- La remuneración del personal doméstico se diferencia por la función y modalidad de trabajo, ya sea si se trabaja por horas o por mes. Marzo: Primera categoría : $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual, con retiro. Cama adentro: $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes.

: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual, con retiro. Cama adentro: $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes. Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 por mes, con retiro. Sin retiro: $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes.

$ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 por mes, con retiro. Sin retiro: $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes. Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.

$ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual. Cuarta Categoría: $ 3.599,86 por hora y por mes $ 505.578,34, sin retiro. Con retiro: $ 4.012,14 por hora y $455.160,14 por mes

$ 3.599,86 por hora y por mes $ 505.578,34, sin retiro. Con retiro: $ 4.012,14 por hora y $455.160,14 por mes Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.