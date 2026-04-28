Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo 2026

Los sueldos de las empleadas domésticas se mantienen sin modificaciones en relación al mes anterior , ya que aún no se alcanzó un nuevo acuerdo paritario en la Comisión Nacional del sector . De este modo, continúan vigentes los valores definidos a comienzos de año ante la falta de una actualización salarial .

Para la categoría de tareas generales , la remuneración por hora se ubica en $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de jornada completa , los ingresos mensuales llegan a $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro, cifras que funcionan como referencia para la mayoría de los trabajadores del rubro .

En el rubro de cuidado y asistencia de personas , la remuneración por hora se fija en $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que los ingresos mensuales alcanzan los $455.160,14 y $505.578,34 , respectivamente.

En tanto, el personal que desempeña labores especializadas —como cocina , jardinería o chofer — cobra $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro, con sueldos mensuales de $466.154,67 y $517.277,03 en cada caso.

En el caso de los caseros, no hay distinción entre con o sin retiro: el pago por hora se establece en $3.599,86 y el ingreso mensual en $455.160,14. Por otro lado, quienes ocupan funciones de supervisión perciben $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro, con salarios mensuales de $500.649,26 y $556.024,76, respectivamente.

Salarios de las empleadas domésticas.

Adicionales obligatorios y negociación salarial pendiente

El esquema laboral para el personal de casas particulares contempla también dos plus obligatorios. Uno de ellos es el adicional por antigüedad, que suma un 1% al sueldo por cada año trabajado con el mismo empleador.

El otro corresponde al plus por zona desfavorable, que agrega un 30% sobre el salario mínimo y rige para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Las empleadas del rubro siguen aguardando la firma de un nuevo acuerdo salarial que permita actualizar sus ingresos. El convenio más reciente se cerró en febrero, con una suba del 1,5% para ese mes y para marzo, además del pago de un bono en función de la carga horaria trabajada.

Empleadas domésticas Empleadas domésticas.

Cabe destacar que la formalización de la relación laboral es obligatoria y exige dar de alta a la trabajadora en el sistema de ARCA. La gestión debe hacerse online por el empleador, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la forma de contratación. Si no se dispone de clave fiscal, primero es necesario tramitarla.

Cómo registrar al personal y formalizar la relación laboral

El proceso se inicia con la carga del CUIL de la trabajadora, lo que permite completar de manera automática sus datos personales. Después, se deben incorporar otros detalles, como domicilio, información laboral, tipo de tareas, jornada, forma de pago, salario, fecha de inicio y situación contractual.

Además, se debe informar la dirección en la que se prestarán las tareas: si ya está registrada en el sistema, puede elegirse; en caso contrario, es necesario cargarla manualmente. Antes de finalizar, la plataforma permite verificar y corregir la información ingresada.

Para agendar Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en abril 2025: los detalles.

El procedimiento para dar de alta en ARCA incluye los siguientes pasos: