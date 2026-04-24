Empleadas domésticas: ¿Cuánto se paga por hora en mayo 2026?

Los sueldos de las empleadas domésticas continúan en los mismos niveles que el mes anterior , ya que aún no se alcanzó un nuevo acuerdo salarial en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares . Así, siguen vigentes los valores fijados en el último incremento acordado a comienzos de año, ante la falta de una actualización paritaria .

Para la categoría de tareas generales , la remuneración por hora se ubica en $3.348,37 con retiro y en $3.599,86 sin retiro. En tanto, para una jornada completa , los ingresos mensuales ascienden a $410.773,52 con retiro y a $455.160,14 sin retiro, cifras que funcionan como referencia para la mayoría de los trabajadores del sector .

En el caso del personal dedicado al cuidado y asistencia de personas , la remuneración por hora se establece en $3.599,86 cuando es con retiro y en $4.012,14 sin retiro. A nivel mensual , los ingresos alcanzan los $455.160,14 con retiro y los $505.578,34 sin retiro.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) aún no definió nuevos aumentos, por lo que rigen los montos de la paritaria firmada hace dos meses.

En cuanto a las labores consideradas específicas —como cocina , mantenimiento de jardines o tareas de chofer —, los valores por hora son de $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro. En estos casos, los sueldos mensuales ascienden a $466.154,67 y $517.277,03 , respectivamente.

Quienes realizan tareas específicas —como cocina, jardinería o conducción— perciben $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro.

En el caso de los caseros, la tarifa por hora se ubica en $3.599,86 y el ingreso mensual en $455.160,14, sin variaciones entre las modalidades con o sin retiro. Por otro lado, para quienes cumplen funciones de supervisión, el pago por hora es de $4.013,30 con retiro y de $4.382,63 sin retiro, mientras que los sueldos mensuales llegan a $500.649,26 y $556.024,76, respectivamente.

El esquema laboral del personal de casas particulares contempla también dos adicionales obligatorios. Entre ellos, el plus por antigüedad, que suma un 1% al salario por cada año trabajado con el mismo empleador.

Adicionales obligatorios y negociación paritaria pendiente

También se contempla un plus por zona desfavorable, que implica un recargo del 30% sobre el salario mínimo y alcanza a quienes prestan servicios en provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Empleadas domésticas.

En tanto, el personal del sector continúa a la espera de un nuevo acuerdo paritario que permita actualizar los ingresos. El último entendimiento salarial se firmó en febrero, con un incremento del 1,5% para ese mes y el siguiente, y contempló además el pago de un bono en función de la carga horaria trabajada.

Cabe señalar que formalizar la relación laboral del personal doméstico es un requisito obligatorio y supone registrar a la trabajadora en el sistema de ARCA. Este procedimiento debe ser gestionado online por el empleador, sin importar la carga horaria ni el tipo de contratación. Si no se dispone de clave fiscal, primero es necesario tramitarla.

Registro laboral: requisitos y pasos para formalizar la relación

El trámite se inicia ingresando el CUIL del trabajador, lo que habilita la carga automática de sus datos personales. A continuación, es necesario completar información adicional, como el domicilio, los detalles del empleo, las tareas a realizar, la cantidad de horas, la forma de pago, el salario, la fecha de inicio y el tipo de vínculo laboral.

La registración del vínculo laboral de las empleadas domésticas es obligatorio y requiere inscribir a la trabajadora en el sistema de ARCA.

Además, se debe informar la dirección donde se prestarán los servicios: si ya está registrada en el sistema, puede elegirse; en caso contrario, debe cargarse manualmente. Antes de finalizar, la plataforma permite verificar y corregir la información ingresada.

Los pasos para la inscripción en ARCA son: