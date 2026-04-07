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7 de abril de 2026 - 09:09
Sociedad.

¿Cuánto ganarán las empleadas domésticas en abril 2026?

Se sostienen los montos vigentes de marzo y queda sin efecto el pago del adicional. El detalle de las categorías y cómo impacta el feriado del 3 de abril.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuánto cobra una empleada doméstica en abril 2026 en Argentina.

Cuánto cobra una empleada doméstica en abril 2026 en Argentina.

En abril de 2026, la estructura de remuneraciones para las empleadas domésticas en Argentina muestra una particularidad: no se aplicarán aumentos en los sueldos básicos. Así, las trabajadoras del sector percibirán los mismos montos que rigieron en marzo, en medio de la expectativa por posibles ajustes en los próximos meses.

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Una de las novedades importantes de este mes es el fin del bono adicional, que dejó de pagarse desde abril. Esta modificación repercute de manera directa en los ingresos, ya que implica una disminución respecto de meses anteriores en los que se otorgaban esos refuerzos.

Salarios de las empleadas domésticas.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán sin bono en abril 2026

En relación con las escalas salariales, los montos dependen de la categoría y del tipo de prestación (con retiro o sin retiro). En el nivel más alto se ubican los supervisores, con remuneraciones de $ 3.953,99 por hora en la modalidad con retiro y $ 4.317,86 sin retiro. En valores mensuales, esto equivale a $ 493.250,50 y $ 547.807,65, respectivamente.

En el caso del personal de tareas específicas —como cocineros o trabajadores con formación particular—, la hora se paga $ 3.751,59 con retiro y $ 4.100,04 sin retiro. Los ingresos mensuales correspondientes son de $ 459.565,68 y $ 509.632,54 en cada modalidad.

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Dentro de la categoría de caseros, que se desempeñan sin retiro, la remuneración por hora es de $ 3.546,67, mientras que el ingreso mensual alcanza los $ 448.433,64. En cuanto al personal de cuidado de personas —una de las áreas con mayor demanda—, percibe $ 3.546,67 por hora en la modalidad con retiro y $ 3.952,85 sin retiro, con salarios mensuales de $ 448.433,64 y $ 498.106,57, respectivamente.

Por último, en el rubro de tareas generales, que abarca limpieza, mantenimiento y otras actividades del hogar, los valores se fijan en $ 3.298,85 por hora con retiro y $ 3.546,67 sin retiro. En términos mensuales, los ingresos son de $ 404.702,98 y $ 448.433,64.

El 3 de abril fue el Día de las Empleadas Domésticas

Otro punto relevante es la conmemoración del Día de las Empleadas Domésticas, que se celebra cada 3 de abril. Si la trabajadora desempeña tareas en esa fecha, corresponde abonar un plus adicional, tal como lo establece la legislación laboral vigente.

Empleadas domésticas
Cómo hacer para calcular plus vacacional de empleadas domésticas.

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Más allá de las escalas salariales, la registración del vínculo laboral continúa siendo un requisito fundamental. Los empleadores deben formalizar la relación mediante el sistema oficial, utilizando su clave fiscal y el número de CUIL de la trabajadora.

Este procedimiento posibilita registrar de manera adecuada la actividad, emitir comprobantes salariales y asegurar beneficios esenciales como los aportes previsionales y la cobertura médica.

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