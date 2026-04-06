Volver al Trabajo llega a su fin: así quedó el monto del Programa Acompañamiento Social en abril 2026

Cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en abril 2026.

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) se mantiene como la única iniciativa vigente que surgió del antiguo Potenciar Trabajo , luego de que el Gobierno decidiera dar por finalizado a mediados de marzo el programa Volver al Trabajo , destinado a quienes se desempeñan en la economía informal .

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Actualmente, el PAS sigue siendo el único plan activo que apunta a los sectores más desfavorecidos , otorgando una asistencia monetaria fija a través de acreditaciones regulares .

Para el mes de abril , el Programa de Acompañamiento Social continuará otorgando un monto de $78.000 , según indicaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Como es habitual, la asignación se depositará en las cuentas de los beneficiarios el quinto día hábil del mes , que este año corresponde al jueves 9 de abril .

En abril, el Programa de Acompañamiento Social es de $78.000.

Monto y fecha de Acompañamiento Social en abril de 2026

Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago: jueves 9 de abril

El Programa de Acompañamiento Social está destinado a personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por cuestiones vinculadas a la salud, el aislamiento o la estabilidad económica. Su propósito central es “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

La única línea vigente mantiene la cifra de los últimos meses.

Quiénes reciben el Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.

en condiciones de vulnerabilidad. Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años.

Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social

Las personas interesadas en verificar si son beneficiarias de este apoyo económico del Estado pueden hacerlo mediante un trámite ágil y directo. Para ello, se debe:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

El Programa Acompañamiento Social (PAS) es la única línea que sigue en pie del popularmente conocido ex Potenciar Trabajo.

Cuáles son las capacitaciones disponibles para los titulares de Acompañamiento Social

Las personas que reciben el Programa de Acompañamiento Social pueden aprovechar diversas herramientas de formación y apoyo para facilitar trámites y mejorar su calidad de vida, entre las que se incluyen: