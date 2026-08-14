Pastel de jamón, queso, huevo y espinaca: una receta fresca y fácil para salir del paso

Pastel frío de jamón y queso con huevo y espinacas, una receta fácil y alta en proteína para las cenas de verano.

La cena suele convertirse en uno de los momentos del día en los que más dudas aparecen al pensar qué cocinar. La pregunta se repite una y otra vez: ¿qué receta podemos hacer que sea sencillo, rápido, saludable y, además, sabroso ? Tanto durante los meses de frío como en plena temporada de calor, decidir el menú nocturno puede resultar un desafío.

Sociedad. Receta: el paso a paso para un pan casero relleno de dulce de batata sin levadura

Para resolver esas cenas de verano , una alternativa es preparar este pastel de huevo, espinacas, jamón y queso , una elaboración práctica y muy fácil de realizar que puede convertirse en una opción atractiva tanto para adultos como para niños .

La preparación consiste en elaborar una tortilla de espinacas y huevo en el horno , que luego se cubre con jamón cocido y queso antes de enrollarla hasta formar un cilindro. Una vez listo, se deja enfriar para después cortarlo en porciones individuales .

El resultado es un aperitivo fresco y húmedo , en el que se combinan el toque ligeramente dulce del jamón cocido con la textura cremosa y delicada del queso . Es una propuesta especialmente adecuada para las cenas durante los días de calor , aunque también puede servirse como entrada en encuentros o comidas familiares.

Desde el punto de vista nutricional, esta preparación también resulta atractiva, ya que contiene pocos hidratos de carbono y una proporción elevada de proteínas.

Tanto el huevo como el jamón cocido y el queso aportan proteínas de buena calidad, con una cantidad estimada de alrededor de 14 gramos por porción. Además, se trata de un plato con un nivel calórico moderado que puede formar parte de una alimentación equilibrada y variada, especialmente si se acompaña con una porción abundante de ensalada.

Receta de pastel frío de jamón y queso

La elaboración parte de una tortilla fina de espinacas cocida al horno, que funciona como base para este pastel servido en frío. Una vez lista, se cubre con fetas de jamón cocido y queso, se enrolla cuidadosamente y se lleva a enfriar para luego cortarla en rodajas.

El procedimiento fundamental consiste en hornear una tortilla de poco espesor, colocarle el relleno y formar el rollo antes de refrigerarlo. De esta manera, se obtiene una preparación que puede servirse fría y cortarse fácilmente en porciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

4 huevos

150 g de espinacas frescas (pueden ser congeladas y bien escurridas)

100 g de queso rallado (tipo emmental o gouda)

6 lonchas de jamón cocido

6 lonchas de queso (havarti o similar)

2 cucharadas de nata líquida para cocinar

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Lechuga y tomate para acompañar (opcional)

Cómo hacer pastel frío de jamón y queso, paso a paso

Llevar el horno a 180 °C para que tome temperatura y cubrir una fuente rectangular con papel vegetal .

para que tome temperatura y cubrir una con . Colocar las espinacas en una sartén con un poco de aceite y cocinarlas hasta que eliminen el exceso de líquido . Retirar y dejar que se enfríen antes de continuar.

en una sartén con un poco de aceite y cocinarlas hasta que . Retirar y dejar que se enfríen antes de continuar. Romper los huevos dentro de un recipiente amplio y batirlos. Incorporar la nata, el queso rallado, sal y pimienta , y mezclar hasta integrar.

dentro de un y Incorporar la , y mezclar hasta integrar. Agregar las espinacas una vez que estén frías y combinar todos los ingredientes .

una vez que estén y . Distribuir la preparación sobre la bandeja y nivelarla con ayuda de una espátula para obtener una superficie pareja .

. Introducir en el horno y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que la mezcla esté firme y la parte superior presente un leve tono dorado.

Retira la preparación del horno y, aprovechando que todavía conserva algo de calor, apóyala sobre un trapo limpio . Es importante trabajarla mientras está tibia, ya que si se enfría demasiado puede quebrarse al momento de enrollarla .

y, aprovechando que todavía conserva algo de calor, apóyala sobre un . Es importante trabajarla mientras está tibia, ya que si se enfría demasiado puede . Coloca por encima las fetas de jamón cocido y queso , procurando distribuirlas de manera uniforme hasta cubrir por completo la tortilla .

, procurando distribuirlas de manera uniforme hasta cubrir por completo la . Con la ayuda del paño, comienza a enrollar la tortilla con cuidado, ejerciendo una presión suave y pareja para mantener la forma sin provocar que se rompa.