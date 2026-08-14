Pastel de jamón, queso, huevo y espinaca: una receta fresca y fácil para salir del paso

La cena suele convertirse en uno de los momentos del día en los que más dudas aparecen al pensar qué cocinar. La pregunta se repite una y otra vez: ¿qué receta podemos hacer que sea sencillo, rápido, saludable y, además, sabroso? Tanto durante los meses de frío como en plena temporada de calor, decidir el menú nocturno puede resultar un desafío.
Para resolver esas cenas de verano, una alternativa es preparar este pastel de huevo, espinacas, jamón y queso, una elaboración práctica y muy fácil de realizar que puede convertirse en una opción atractiva tanto para adultos como para niños.
La preparación consiste en elaborar una tortilla de espinacas y huevo en el horno, que luego se cubre con jamón cocido y queso antes de enrollarla hasta formar un cilindro. Una vez listo, se deja enfriar para después cortarlo en porciones individuales.
El resultado es un aperitivo fresco y húmedo, en el que se combinan el toque ligeramente dulce del jamón cocido con la textura cremosa y delicada del queso. Es una propuesta especialmente adecuada para las cenas durante los días de calor, aunque también puede servirse como entrada en encuentros o comidas familiares.
Desde el punto de vista nutricional, esta preparación también resulta atractiva, ya que contiene pocos hidratos de carbono y una proporción elevada de proteínas.
Tanto el huevo como el jamón cocido y el queso aportan proteínas de buena calidad, con una cantidad estimada de alrededor de 14 gramos por porción. Además, se trata de un plato con un nivel calórico moderado que puede formar parte de una alimentación equilibrada y variada, especialmente si se acompaña con una porción abundante de ensalada.
Receta de pastel frío de jamón y queso
La elaboración parte de una tortilla fina de espinacas cocida al horno, que funciona como base para este pastel servido en frío. Una vez lista, se cubre con fetas de jamón cocido y queso, se enrolla cuidadosamente y se lleva a enfriar para luego cortarla en rodajas.
El procedimiento fundamental consiste en hornear una tortilla de poco espesor, colocarle el relleno y formar el rollo antes de refrigerarlo. De esta manera, se obtiene una preparación que puede servirse fría y cortarse fácilmente en porciones.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 huevos
- 150 g de espinacas frescas (pueden ser congeladas y bien escurridas)
- 100 g de queso rallado (tipo emmental o gouda)
- 6 lonchas de jamón cocido
- 6 lonchas de queso (havarti o similar)
- 2 cucharadas de nata líquida para cocinar
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
- Lechuga y tomate para acompañar (opcional)
Cómo hacer pastel frío de jamón y queso, paso a paso
- Llevar el horno a 180 °C para que tome temperatura y cubrir una fuente rectangular con papel vegetal.
- Colocar las espinacas en una sartén con un poco de aceite y cocinarlas hasta que eliminen el exceso de líquido. Retirar y dejar que se enfríen antes de continuar.
- Romper los huevos dentro de un recipiente amplio y batirlos. Incorporar la nata, el queso rallado, sal y pimienta, y mezclar hasta integrar.
- Agregar las espinacas una vez que estén frías y combinar todos los ingredientes.
- Distribuir la preparación sobre la bandeja y nivelarla con ayuda de una espátula para obtener una superficie pareja.
- Introducir en el horno y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que la mezcla esté firme y la parte superior presente un leve tono dorado.
- Retira la preparación del horno y, aprovechando que todavía conserva algo de calor, apóyala sobre un trapo limpio. Es importante trabajarla mientras está tibia, ya que si se enfría demasiado puede quebrarse al momento de enrollarla.
- Coloca por encima las fetas de jamón cocido y queso, procurando distribuirlas de manera uniforme hasta cubrir por completo la tortilla.
- Con la ayuda del paño, comienza a enrollar la tortilla con cuidado, ejerciendo una presión suave y pareja para mantener la forma sin provocar que se rompa.
- Una vez armado el rollo, cúbrelo completamente con papel film, procurando que quede bien ajustado, y colócalo en la heladera durante un mínimo de 2 horas. El enfriado es fundamental para que la preparación adquiera firmeza y conserve su estructura al momento de cortarla en rodajas.
- Al servir, puedes acompañar las porciones con hojas de lechuga fresca y tomate para completar el plato.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.