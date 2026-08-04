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4 de agosto de 2026 - 17:05
Sociedad.

Pastel de papa y bacon: la receta casera que se prepara fácil en solo 30 minutos

Un plato práctico y con ingredientes simples que suelen estar presentes en cualquier cocina y permite resolver una comida tradicional sin complicaciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pastel de papa y bacon: la receta casera que se prepara fácil en solo 30 minutos.

Pastel de papa y bacon: la receta casera que se prepara fácil en solo 30 minutos.

El pastel de papa con bacon es una receta tradicional que reúne productos simples para dar como resultado un plato abundante y lleno de sabor. La suavidad del puré, combinada con el toque ahumado del bacon, lo convierte en una propuesta ideal para disfrutar en reuniones familiares o con amigos.

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Gracias a su practicidad, esta receta puede presentarse tanto como comida principal como guarnición. Además de ser sencilla de preparar, permite aprovechar ingredientes habituales de la cocina para obtener un plato equilibrado, rendidor y perfecto para cualquier ocasión.

Receta de Pastel de patata y bacon

El pastel de papa con bacon se cocina en el horno hasta obtener una superficie gratinada, intercalando capas de papas previamente cocidas con bacon crocante, cebolla y una preparación cremosa elaborada con queso y crema. La receta se basa en el armado por niveles y el gratinado final, un proceso que permite conseguir un interior suave y húmedo, junto con una cobertura dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 200 g de bacon (en tiras o dados)
  • 1 cebolla grande
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 150 g de queso rallado (emmental, mozzarella o mezcla)
  • 30 g de manteca
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer Pastel de patata y bacon, paso a paso

  • Retira la piel de las papas, córtalas en láminas delgadas y cocínalas en agua con sal durante unos 7 minutos. Una vez listas, escúrrelas y déjalas aparte.
  • Mientras tanto, enciende el horno y llévalo a 180 °C.
  • En una sartén, cocina el bacon hasta que quede bien dorado. Luego retíralo y resérvalo. Aprovechando la misma sartén, incorpora la mantequilla y cocina la cebolla previamente picada hasta que se vuelva tierna y translúcida.
  • Engrasa una fuente apta para horno con manteca y distribuye en el fondo una primera capa de rodajas de papa.
  • Distribuye sobre las papas una porción del bacon junto con la cebolla previamente cocinada y agrega una capa ligera de queso rallado.
  • Continúa armando el pastel de la misma manera hasta utilizar todos los ingredientes, procurando finalizar con una capa de papas cubierta con queso.
  • En un recipiente aparte, combina la crema de leche con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Luego vierte esa preparación de forma uniforme sobre el contenido de la fuente.
  • Lleva al horno durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la superficie luzca bien gratinada y el relleno hierva suavemente. Antes de servir, deja reposar la preparación unos 5 minutos.

Un aspecto fundamental es repartir la crema de manera uniforme para que toda la preparación conserve una textura suave y húmeda. Además, procura no cocinar las papas más tiempo del necesario, ya que podrían desarmarse durante el armado y la cocción del pastel.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si sobra preparación, consérvala en la heladera dentro de un recipiente cerrado o bien cubierta, donde se mantendrá en buen estado durante hasta tres días.

Para volver a consumirla, puede calentarse tanto en el microondas como en el horno. En cambio, no es aconsejable llevarla al congelador, ya que las papas suelen modificar su consistencia después de descongelarse.

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