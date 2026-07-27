Pastel de berenjenas y atún gratinado: una receta fácil y llena de sabor

La cocción al horno se presenta como una alternativa práctica y atractiva para elaborar comidas destinadas a varias personas. Para quienes buscan una receta equilibrada, con una consistencia delicada y un resultado sabroso, esta preparación se convierte en una opción ideal.
El pastel gratinado de berenjenas y atún consiste en una elaboración compuesta por distintas capas, donde se combinan láminas de berenjena previamente horneadas, atún y un sofrito integrado con salsa de tomate. Como cierre, incorpora una cobertura de queso gratinado que, al derretirse en el horno, genera una combinación de sabores y texturas especialmente atractiva.
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