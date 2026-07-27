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27 de julio de 2026 - 16:42
Sociedad.

Pastel de berenjenas y atún gratinado: una receta fácil y llena de sabor

Una preparación en capas, con una combinación de texturas y un resultado abundante, ideal para sorprender con un plato casero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de pastel de berenjena y atún gratinado.

Receta de pastel de berenjena y atún gratinado.

La cocción al horno se presenta como una alternativa práctica y atractiva para elaborar comidas destinadas a varias personas. Para quienes buscan una receta equilibrada, con una consistencia delicada y un resultado sabroso, esta preparación se convierte en una opción ideal.

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El pastel gratinado de berenjenas y atún consiste en una elaboración compuesta por distintas capas, donde se combinan láminas de berenjena previamente horneadas, atún y un sofrito integrado con salsa de tomate. Como cierre, incorpora una cobertura de queso gratinado que, al derretirse en el horno, genera una combinación de sabores y texturas especialmente atractiva.

Ingredientes

  • 2-3 berenjenas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado o salsa de tomate
  • 3 huevos
  • 100 g de queso rallado para gratinar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Orégano seco (opcional)

Cómo hacer pastel de berenjenas y atún gratinado, paso a paso

  • Limpia las berenjenas y córtalas en láminas delgadas, ya sea de forma longitudinal o en rodajas circulares. Luego, colócales sal por encima y déjalas descansar durante unos 15 minutos para reducir su sabor amargo. Pasado ese tiempo, retira la humedad con ayuda de papel absorbente.
  • Lleva el horno a una temperatura de 200 °C para precalentarlo. Distribuye las rodajas de berenjena sobre una fuente, agrega un pequeño chorro de aceite y cocínalas durante aproximadamente 15 minutos por cada lado, hasta que queden blandas, con una tonalidad dorada y una textura agradable.
  • Por otro lado, pela y corta finamente la cebolla junto con los dientes de ajo. Colócalos en una sartén con un poco de aceite de oliva y cocínalos hasta que la cebolla adquiera una apariencia transparente y tierna.
  • Incorpora el tomate triturado y deja que la preparación se cocine a temperatura media durante unos 10 minutos, mezclando de manera ocasional. Corrige el sabor con sal y pimienta y, si lo deseas, suma un poco de orégano para darle más aroma.
  • Escurre las latas de atún, elimina el exceso de aceite y desmenuza el contenido. Luego, intégralo con la salsa de tomate ya preparada, mezcla bien y apaga el fuego.
  • Finalmente, coloca los huevos en un recipiente amplio, bátelos y agrega una pequeña cantidad de sal.
  • En una asadera apta para horno, distribuye una primera base de berenjenas previamente cocidas. Luego incorpora una porción del preparado de atún con salsa de tomate y agrega una parte del huevo batido. Continúa formando nuevas capas siguiendo el mismo procedimiento hasta utilizar todos los ingredientes disponibles.
  • Para finalizar, coloca una última capa de berenjena, cúbrela con el huevo restante y añade por encima el queso rallado. De manera opcional, puedes sumar un poco de pan rallado para lograr una superficie más crocante.
  • Lleva la preparación al horno a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita por completo y adquiera un color dorado en la superficie.

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