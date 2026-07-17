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17 de julio de 2026 - 16:52
Sociedad.

Conitos de coco y dulce de leche: la receta casera fácil para una merienda irresistible

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, estos clásicos de la pastelería argentina logran el equilibrio perfecto entre lo crocante y lo suave.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Conitos de coco y dulce de leche: la receta casera fácil para una merienda irresistible.

Conitos de coco y dulce de leche: la receta casera fácil para una merienda irresistible.

Existen mezclas que mantienen su vigencia con el paso del tiempo y que, sin necesidad de demasiados elementos, consiguen convertirse en protagonistas de cualquier encuentro. Entre ellas se destaca la combinación de coco y dulce de leche, dos sabores tradicionales de la repostería que se integran en una receta fácil de preparar.

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Son los tradicionales conitos de coco y dulce de leche, una de esas preparaciones infaltables de la repostería hogareña que logran reunir dos ingredientes clásicos en una misma porción. De tamaño pequeño, con una superficie dorada y el perfume inconfundible del coco tostado, se distinguen por una capa externa ligeramente crujiente y un centro suave y delicado, acompañado por la cremosidad y el sabor dulce del relleno.

La elaboración de esta receta resulta práctica y accesible, ya que utiliza una cantidad reducida de ingredientes y no demanda conocimientos avanzados de cocina. Por ese motivo, se presenta como una alternativa perfecta para quienes quieren preparar un postre casero de manera rápida y sin procedimientos complicados. En aproximadamente 30 minutos, la preparación puede estar terminada y lista para disfrutar.

La receta ideal para hacer conitos de coco y dulce de leche caseros

Ingredientes:

  • 200 g de coco rallado
  • 150 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de manteca derretida
  • 300 g de dulce de leche repostero
  • Azúcar impalpable, opcional, para decorar

Paso a paso:

  • Comenzar calentando el horno a 180 °C y preparar una bandeja cubierta con papel manteca para evitar que la masa se adhiera.
  • En un bol, unir el coco rallado con el azúcar hasta integrar ambos ingredientes. Luego sumar los huevos, la esencia de vainilla y la manteca previamente derretida, mezclando todo hasta conseguir una masa húmeda, firme y fácil de moldear.
  • En caso de que la preparación resulte demasiado seca, se pueden añadir unas pequeñas gotas de leche para darle mayor humedad. Si, por el contrario, queda excesivamente blanda, conviene incorporar una cantidad extra de coco rallado hasta alcanzar la textura adecuada.
  • Con las manos ligeramente humedecidas, tomar pequeñas cantidades de la mezcla y formar los conos, compactándolos bien para que conserven su estructura mientras se cocinan.
  • Distribuir los conitos sobre la bandeja previamente preparada, procurando que queden separados entre sí para que puedan cocinarse de manera uniforme.
  • Llevar al horno durante aproximadamente 18 a 20 minutos, hasta notar que la parte inferior y los extremos comienzan a tomar un leve tono dorado.
  • Una vez cocidos, retirarlos y esperar a que se enfríen completamente antes de continuar con el armado, para evitar que pierdan su forma.
  • Pasar el dulce de leche repostero a una manga de cocina y rellenar la zona inferior de cada conito hasta completar su interior.
  • Finalmente, decorar con una ligera capa de azúcar impalpable y servirlos a temperatura ambiente para disfrutar mejor su textura y sabor.

Con las proporciones indicadas se pueden preparar alrededor de 20 unidades, aunque la cantidad final puede variar de acuerdo con el tamaño elegido para cada conito.

Por su sabor y practicidad, resultan una alternativa perfecta para disfrutar durante la merienda, acompañados de unos buenos mates, o para ofrecer en encuentros y celebraciones junto a familiares y amigos.

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