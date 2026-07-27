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27 de julio de 2026 - 10:36
Sociedad.

Milagro 2026: cuándo inicia la peregrinación de los fieles de Santa Victoria Oeste hacia Salta

La tradicional peregrinación ya tiene fecha de inicio. La celebración del Milagro comenzó a reunir a miles de salteños y turistas en los primeros actos de fe.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milagro 2026: Peregrinos de Santa Victoria Oeste ya tienen fecha de partida a la capital.

Milagro 2026: Peregrinos de Santa Victoria Oeste ya tienen fecha de partida a la capital.

Con la colocación de las imágenes del Milagro, el clima de devoción comenzó a hacerse cada vez más presente en Salta, impulsado por la multitud de habitantes de la provincia y visitantes que participaron de esta tradicional ceremonia religiosa durante el último sábado.

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Dentro de esta celebración, los peregrinos ocupan un rol central: son los creyentes que recorren largas distancias con el objetivo de llegar hasta sus santos patronos, quienes los aguardan en la Catedral Basílica de Salta.

Inicio del recorrido

Los primeros fieles en iniciar el recorrido hacia la ciudad de Salta serán los peregrinos de Santa Victoria Oeste, quienes emprenderán su camino el próximo sábado 1 de septiembre.

La partida tendrá lugar desde la Iglesia Santiago Apóstol, considerada un punto religioso de gran importancia para la comunidad. Desde allí comenzarán una extensa caminata de más de 500 kilómetros por senderos montañosos, atravesando zonas que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar y enfrentando condiciones climáticas complejas, según informó Nuevodiariodesalta.

En la región y desde distintos países vecinos también participan devotos que comienzan su recorrido con varias semanas de anticipación. Un ejemplo de ello es la peregrinación proveniente de Lima, Perú, cuyos participantes suelen iniciar la travesía hacia mediados de agosto, dependiendo de las condiciones climáticas, para completar un trayecto de más de 2.000 kilómetros que se extiende durante más de un mes.

Peregrinos de la Puna Salteña inician su recorrido

También inician su recorrido con anticipación los peregrinos de la Puna salteña, entre ellos los provenientes de San Antonio de los Cobres, al igual que los fieles que llegan desde Santa María, Catamarca, quienes emprenden tempranamente esta travesía religiosa.

Durante el año 2025, la celebración recibió a unos 150.000 peregrinos, organizados en aproximadamente 300 grupos que arribaron desde diferentes localidades y regiones de la provincia de Salta.

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