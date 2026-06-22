Ya salió el Quini 6: estos son los números ganadores del domingo 21 de junio

La expectativa volvió a concentrarse este domingo en una nueva edición del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares del país. Miles de apostadores siguieron el sorteo número 3.384 con la esperanza de convertirse en millonarios, pero una vez más los principales pozos quedaron sin dueño.

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La jornada dejó cifras impactantes: entre las modalidades Tradicional, Segunda y Revancha quedaron acumulados más de 7.000 millones de pesos para el próximo sorteo, que se realizará el miércoles.

Durante el sorteo se dieron a conocer las combinaciones correspondientes a cada modalidad.

En el Tradicional, los números favorecidos fueron:

07 - 19 - 24 - 26 - 32 - 45

Ningún apostador logró acertar los seis números, por lo que el pozo superior a los 2.541 millones de pesos quedó vacante.

Por su parte, en la modalidad Segunda del Quini los números sorteados fueron:

12 - 24 - 26 - 28 - 33 - 42

Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el premio acumulado, que superaba los 1.157 millones de pesos, pasó al próximo sorteo.

La Revancha volvió a quedar sin ganadores

La modalidad Revancha, que suele despertar gran interés debido a los montos que entrega, también quedó vacante.

Los números extraídos fueron:

08 - 09 - 16 - 27 - 31 - 36

En esta ocasión nadie logró completar la combinación ganadora, por lo que el pozo de más de 3.382 millones de pesos continuará creciendo.

Con estos resultados, el próximo sorteo tendrá una cifra acumulada que promete generar una fuerte demanda de apuestas en todo el país.

Once ganadores en el Siempre Sale

La única modalidad que repartió premios importantes fue el Siempre Sale.

Los números sorteados fueron:

02 - 24 - 26 - 29 - 40 - 44

En esta categoría hubo once apostadores que alcanzaron cinco aciertos y compartirán el pozo disponible.

Cada uno de ellos recibirá más de 28 millones de pesos, convirtiéndose en los grandes ganadores de la noche.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Su principal característica es que los premios dependen de la recaudación obtenida en cada sorteo, por lo que los montos varían constantemente.

Para participar, el jugador debe seleccionar seis números de un total de 46 posibilidades, que van desde el 00 hasta el 45.

La apuesta permite participar en distintas modalidades:

Tradicional

Segunda del Quini

Revancha

Siempre Sale

Las apuestas se realizan en agencias oficiales habilitadas de todo el país.

Cuándo será el próximo sorteo

El Quini 6 realiza dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos, a partir de las 21.15.

Luego de que los principales pozos quedaran vacantes este domingo, la atención ya está puesta en la próxima edición, que pondrá en juego una cifra multimillonaria y volverá a captar el interés de miles de apostadores argentinos