Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga y terminó detenido

Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga.

Un hombre habría robado un teléfono celular durante el recital de La Renga y terminó demorado durante un procedimiento policial realizado en la madrugada en inmediaciones de la avenida Bolivia y la UNJu .

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El hecho comenzó cuando el propietario del celular advirtió que su dispositivo había sido sustraído durante el recital y logró rastrearlo en tiempo real . La ubicación permitió a los efectivos seguir la señal hasta un sector próximo al Pasaje 144, al que ingresaron por calle Sáenz Peña.

Al llegar al lugar, los policías observaron a un hombre y una mujer que salían de una vivienda . Para confirmar la ubicación del teléfono, solicitaron al propietario que activara una señal sonora desde su reloj digital.

Según el relato policial, el celular comenzó a sonar directamente desde el bolsillo del hombre .

Los efectivos intentaron demorarlo, pero el sospechoso habría forcejeado con uno de ellos, lo habría tirado al suelo y luego escapó corriendo por el pasaje.

Tras una breve persecución, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo. Durante la huida, uno de los efectivos consiguió quitarle una mochila que llevaba consigo.

La mujer que lo acompañaba también habría escapado del lugar y no pudo ser localizada.

Tenía más de 30 celulares en una mochila

El hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde se realizó el conteo de los elementos que llevaba en la mochila en presencia de un testigo.

En el interior encontraron más de 30 teléfonos celulares, por lo que se inició una investigación para determinar la procedencia de los dispositivos y establecer si estarían relacionados con otros robos.

El fiscal de turno dispuso que las primeras actuaciones fueran realizadas por la dependencia correspondiente y que posteriormente el expediente sea remitido a la División Robo y Hurto de la Brigada de Investigaciones Capital.

Durante el procedimiento, uno de los policías sufrió lesiones en el brazo derecho, la muñeca y la rodilla derecha producto del forcejeo y la persecución.