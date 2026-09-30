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30 de septiembre de 2026 - 19:00
Policiales.

Investigan la muerte de un hombre que fue picado por avispas en Alto Comedero

La víctima tenía 67 años, vivía en el sector 8 de Marzo y sus familiares señalaron que había sufrido varias picaduras en su vivienda.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Un hombre de 67 años murió luego de haber sufrido, presuntamente, varias picaduras de avispas mientras se encontraba en una vivienda del barrio 8 de Marzo, en Alto Comedero.

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El hecho ocurrió el lunes 28 de septiembre, alrededor de las 18:50. Personal de guardia del Hospital Carlos Snopek tomó conocimiento del ingreso de un hombre mayor de edad que llegó sin vida al nosocomio.

Qué ocurrió

Según le informó al Policía de Jujuy a TodoJujuy.com, la familia de la víctima declaró que se encontraba compartiendo una reunión junto a su círculo familiar cuando, en un momento determinado, habría sido picada por varias avispas.

El hombre habr&iacute;a sido atacado por un enjambre de avispas.

El hombre habría sido atacado por un enjambre de avispas.

Tras el episodio, el hombre comenzó a manifestar un severo cuadro de descompensación física. Ante la rapidez de los síntomas, sus familiares decidieron trasladarlo de inmediato por medios propios hacia la guardia del Hospital Carlos Snopek.

Sin embargo, al llegar al nosocomio, el hombre ya se encontraba sin vida.

Investigan la causa de la muerte

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizarán las actuaciones correspondientes para establecer el diagnóstico y determinar la causa de muerte.

Por el momento, la información aportada por los familiares vincula el episodio con las presuntas picaduras de avispas, aunque la causa del fallecimiento deberá ser determinada a partir de los estudios correspondientes.

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