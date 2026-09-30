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30 de septiembre de 2026 - 16:14
Jujuy.

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio en San Salvador de Jujuy

Por el Día Nacional del Recolector de Residuos habrá cambios en el servicio durante el fin de semana en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionará el servicio de recolección de residuos durante el próximo fin de semana, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Recolector de Residuos.

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La fecha se recuerda este viernes 2 de octubre, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.854. Pese a la conmemoración, durante esa jornada la recolección de residuos domiciliarios se realizará con total normalidad.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, indicaron que tanto el servicio municipal como el prestado por la empresa LIMSA S.A. mantendrán sus recorridos y horarios habituales.

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Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio en San Salvador de Jujuy (Archivo)

El sábado no habrá recolección municipal

El principal cambio se producirá el sábado 3 de octubre, cuando quedará suspendido el servicio de recolección municipal. La medida fue dispuesta debido a la realización de un agasajo destinado a los trabajadores que diariamente cumplen tareas vinculadas a la recolección y limpieza de la ciudad.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos evitar sacar los residuos domiciliarios durante la jornada del sábado en los sectores alcanzados por el servicio municipal y aguardar la reanudación del cronograma habitual.

Desde el municipio también expresaron un reconocimiento a los recolectores de residuos por su trabajo diario, compromiso y dedicación para mantener la limpieza de San Salvador de Jujuy. De esta manera, el esquema será el siguiente: viernes 2 de octubre, servicio normal; sábado 3 de octubre, suspensión de la recolección municipal.

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