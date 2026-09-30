Ingreso a primer año: cuánto cuesta preparar las materias en Jujuy

Se acercan las mesas de octubre y también el ingreso a primer año . Con los exámenes cada vez más cerca, crece la demanda de preparación y las familias vuelven a sacar cuentas. Los profesores particulares ya manejan nuevos valores para esta etapa del año, que incluyen clases, materiales y programas completos.

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La profesora de Lengua Sonia Cañari explicó en diálogo con Canal 4 que actualmente las clases de preparación para el ingreso a primer año tienen un costo de entre $70.000 y $80.000 mensuales , según la materia y la modalidad.

En el caso de Matemática, contó como referencia que a su hija le cobran $90.000 .

La preparación está orientada a estudiantes que buscan ingresar a las escuelas normales y a la Escuela de Minas . Según Cañari, algunos alumnos comenzaron a prepararse desde agosto, tanto para las evaluaciones de séptimo grado como para el ingreso.

“Para preparar un programa o la cartilla se está cobrando entre 70 y 80 mil por mes.” “Para preparar un programa o la cartilla se está cobrando entre 70 y 80 mil por mes.”

Las materias previas también aumentaron

Para los estudiantes secundarios que deben rendir materias previas, la docente señaló que hubo una suba importante. En su caso, Lengua e Historia pasaron de unos $80.000 a $120.000 por el programa completo.

“Sí, ahora estamos cobrando 120 el programa. Programa completo.” “Sí, ahora estamos cobrando 120 el programa. Programa completo.”

La preparación incluye material bibliográfico, teórico y práctico, y contempla contenidos generales desde primero hasta quinto año.

En Matemática, Cañari estimó que el valor se encuentra en un rango similar.

Francés pasó de $10.000 a $20.000 la hora

La docente también dio como ejemplo el caso de las clases particulares de Francés. Según relató, el valor pasó de $10.000 a $20.000 por hora.

“Antes nos cobraba 10 y ahora subió a 20. O sea que sí, todas las materias aumentaron.”

De esta manera, el incremento no se limita a Lengua, Historia o Matemática, sino que también alcanza a otras materias.

Los padres buscan que los chicos rindan en octubre

Cañari explicó que existe una mayor demanda de preparación porque las familias buscan que los estudiantes puedan aprobar las materias durante las mesas de octubre y evitar esperar hasta marzo.

“Los papás están necesitando que se preparen y aprueben porque después cuesta más prepararlos para marzo.”

La docente también señaló que los propios estudiantes comienzan a tomar mayor conciencia de la importancia de aprobar ahora.

“La última oportunidad del año es ahora en octubre.”

Lengua tiene tres unidades de preparación

En el caso de Lengua, el programa comprende tres trimestres o tres unidades, con contenidos que, según la docente, en algunos casos los estudiantes no llegaron a abordar durante el año y deben preparar para rendir.

“Son temas que por ahí a veces no los vieron en el año, pero sí o sí tienen que prepararlos para salir.”

Exigencia y adaptación después de la pandemia

Cañari también habló sobre el proceso de adaptación de los estudiantes. Explicó que la promoción de este año es la última que atravesó parte de su escolaridad durante la pandemia y que algunos alumnos tienen dificultades para adaptarse al ritmo actual.

“Están acostumbrados a otro ritmo y les está costando un poco más adaptarse a las exigencias de la memorización, de presentar trabajos en tiempo y forma.”

La profesora aclaró que, aunque mantiene las exigencias, también analiza cada situación de manera particular.

“Se exige, pero también se cede un poco y se analiza cada uno de los casos.”