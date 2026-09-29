Ingreso a primer año: cómo solicitar la constancia alfanumérica para la preinscripción en Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

En relación a las fechas para la pre inscripción para el ingreso a primer año, ya se puede solicitar la constancia alfanumérica de alumno regular de 7° grado, uno de los requisitos claves para la pre inscripción para el periodo lectivo 2027 en las escuelas públicas de la provincia.

En este sentido, desde el Ministerio de Educación recordaron que el trámite es gratuito si se pide la constancia digital.

La constancia alfanumérica va a permitir a los padres o tutores de los alumnos realizar el primer paso de la pre inscripción. Al ingresar el código se cargan de manera automática los datos del estudiante.

Cuáles son los datos a cargar Los datos que se cargan automáticamente con la constancia solicitada son:

Nombre y apellido

DNI

Condición (CUD/ PPI o abanderado de la Bandera Nacional) Dónde se solicita la constancia Es importante recordar que la constancia alfanumérica se debe solicitar en la escuela donde concurre el alumno desde el lunes 28 de septiembre. La familia del estudiante debe conservar la constancia alfanumérica ya que se deberá presentar también para confirmar la vacante en el Colegio Secundario elegido para la inscripción definitiva.

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