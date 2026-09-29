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29 de septiembre de 2026 - 11:44
Jujuy.

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron

Un niño de 12 años manejaba una moto con una nena de 6 cuando perdió el control y chocó contra un cartel en Puesto Viejo

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA&nbsp;

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA 

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El hecho ocurrió el Lunes alrededor de las 13 horas, cuando el niño de 12 años se encontraba al mando de una Honda de 125 cilindradas y llevaba como acompañante a una nena de 6 años.

Por causas que todavía son materia de investigación, el menor perdió el control del rodado y terminó impactando contra un cartel de señalización ubicado a la vera del camino.

Dos menores circulaban solos en una moto

La situación llamó especialmente la atención por la corta edad de los ocupantes del vehículo. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ninguno de los dos iba acompañado por un adulto al momento del accidente.

Tras el fuerte impacto, personas que circulaban por el sector advirtieron lo ocurrido y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Personal sanitario llegó minutos después y brindó las primeras asistencias a los menores en el lugar. Debido a las características del choque, se decidió trasladarlos en ambulancia hacia el Hospital Arturo Zabala de Perico.

Fueron derivados al hospital de Perico

Una vez en la guardia del nosocomio, los dos niños fueron sometidos a estudios médicos para determinar el alcance de las lesiones sufridas y descartar posibles complicaciones internas.

Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial que detalle el estado de salud de ambos, por lo que se aguarda información sobre su evolución.

El episodio generó preocupación entre vecinos y testigos, principalmente por la edad de los menores y por las circunstancias en las que lograron acceder a una motocicleta de esa cilindrada.

Investigan cómo accedieron al vehículo

La Policía inició las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo la pérdida de control de la motocicleta.

También se buscará establecer de quién era el rodado, cómo los menores tuvieron acceso al vehículo y bajo qué circunstancias circulaban sin supervisión de un adulto.

La investigación deberá determinar además si existieron responsabilidades por parte de los mayores a cargo de los niños y si la motocicleta cumplía con la documentación correspondiente.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos que implica que menores de edad conduzcan vehículos motorizados y en la importancia de la responsabilidad adulta para prevenir accidentes que pueden tener consecuencias graves.

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