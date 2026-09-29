Accidente en Ruta 9: dos personas cayeron de una moto y resultaron heridas

Accidente en Ruta 9 (imagen ilustrativa).

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de una estación de servicio, donde una moto en la que circulaban un hombre y una mujer perdió el control.

Según las primeras informaciones, la moto habría caído luego de pasar por un bache, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado y la posterior caída de sus dos ocupantes.

Trasladados al Hospital Pablo Soria Tras el hecho, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, las heridas no serían de gravedad, aunque ambos permanecen bajo atención médica.

En principio, no habría otros vehículos involucrados en el accidente. Tránsito con media calzada Como consecuencia del accidente, se encuentra interrumpida la salida del barrio Las Lomas hacia la Ruta Nacional 9. Además, sobre la Ruta 9 el tránsito circula con media calzada, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.