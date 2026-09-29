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29 de septiembre de 2026 - 07:58
Policiales.

Accidente en Ruta 9: dos personas cayeron de una moto y resultaron heridas

El hecho ocurrió a la altura de la salida del barrio Las Lomas, frente a una reconocida estación de servicio en Ruta 9. La moto era ocupada por un hombre y una mujer.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Accidente en Ruta 9 (imagen ilustrativa).

Accidente en Ruta 9 (imagen ilustrativa).

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de una estación de servicio, donde una moto en la que circulaban un hombre y una mujer perdió el control.

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Según las primeras informaciones, la moto habría caído luego de pasar por un bache, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado y la posterior caída de sus dos ocupantes.

Trasladados al Hospital Pablo Soria

Tras el hecho, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, las heridas no serían de gravedad, aunque ambos permanecen bajo atención médica.

En principio, no habría otros vehículos involucrados en el accidente.

Tránsito con media calzada

Como consecuencia del accidente, se encuentra interrumpida la salida del barrio Las Lomas hacia la Ruta Nacional 9.

Además, sobre la Ruta 9 el tránsito circula con media calzada, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

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