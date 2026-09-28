Buscan a una mujer y un niño desaparecidos en San Salvador de Jujuy

Ivana Gisela Gutiérrez, de 45 años, y Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez, de 7 estan desaparecidos.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Ivana Gisela Gutiérrez y Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez, de 45 y 7 años respectivamente.

Ambos se encuentran desaparecidos desde el 23 de septiembre de 2026 y tienen domicilio en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

La denuncia fue realizada este lunes De acuerdo con la información difundida por CINDAC, la denuncia por la desaparición fue radicada este 28 de septiembre, cinco días después de la última vez que fueron vistos.

Desde ese momento se activó la búsqueda y se solicitó la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que pueda contribuir a localizarlos.

Dónde aportar información Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información sobre Ivana Gisela Gutiérrez o Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez se comunique inmediatamente con las fuerzas de seguridad. Los teléfonos habilitados son: 911

3886860239

388828607 También se puede brindar información de manera presencial en la unidad policial más cercana.

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