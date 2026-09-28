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28 de septiembre de 2026 - 19:57
Jujuy.

Buscan a una mujer y un niño desaparecidos en San Salvador de Jujuy

Ivana Gisela Gutiérrez, de 45 años, y Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez, de 7, son intensamente buscados en la capital jujeña. Fueron vistos por última vez el 23 de septiembre.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ivana Gisela Gutiérrez, de 45 años, y Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez, de 7 estan desaparecidos.

Ivana Gisela Gutiérrez, de 45 años, y Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez, de 7 estan desaparecidos.

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Ambos se encuentran desaparecidos desde el 23 de septiembre de 2026 y tienen domicilio en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

La denuncia fue realizada este lunes

De acuerdo con la información difundida por CINDAC, la denuncia por la desaparición fue radicada este 28 de septiembre, cinco días después de la última vez que fueron vistos.

Desde ese momento se activó la búsqueda y se solicitó la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que pueda contribuir a localizarlos.

Dónde aportar información

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información sobre Ivana Gisela Gutiérrez o Gabriel Ramiro Pérez Gutiérrez se comunique inmediatamente con las fuerzas de seguridad.

Los teléfonos habilitados son:

  • 911

  • 3886860239

  • 388828607

También se puede brindar información de manera presencial en la unidad policial más cercana.

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