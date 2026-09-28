lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 15:42
SMN.

San Salvador de Jujuy, entre las ciudades más calurosas del país

San Salvador de Jujuy alcanzó 32,5°C a las 11 y quedó entre las temperaturas más altas del país. Además, rige una alerta por tormentas.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
San Salvador de Jujuy alcanzó 32,5°C a las 11 y quedó entre las temperaturas más altas del país. Además, rige una alerta por tormentas.

San Salvador de Jujuy alcanzó 32,5°C a las 11 y quedó entre las temperaturas más altas del país. Además, rige una alerta por tormentas.

Lee además
Jujuy nublado
Jujuy.

Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas
Paso de Jama.
Jujuy.

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

De acuerdo con el ranking horario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Salvador de Jujuy se encontraba en el sexto lugar entre las localidades relevadas con mayor temperatura a esa hora.

La jornada comenzó así con condiciones agobiantes en la capital, pero el escenario meteorológico podría cambiar con el correr de las horas: Jujuy también está incluida entre las provincias alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas.

Jujuy entre las temperaturas más altas del país

El ranking del SMN correspondiente a las 11 de este lunes estuvo encabezado por Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, donde el termómetro alcanzó los 37,3°C.

En segundo lugar aparecía Resistencia, también en Chaco, con 36,8°C y una sensación térmica que trepaba hasta los 42,9°C.

Luego se ubicaban Formosa, con 35,8°C; Corrientes, con 34,8°C; y San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 34,2°C.

Inmediatamente después aparecía San Salvador de Jujuy, con 32,5°C, por encima de Puerto Iguazú, que registraba 31,5°C.

El calor también se hacía sentir en otro punto de la capital jujeña relevado por el organismo nacional. La estación de la Universidad Nacional de Jujuy marcaba 30,8°C, con una sensación térmica de 32,3°C y una humedad relativa del 50%.

En la estación correspondiente a San Salvador, en tanto, la humedad era del 42%.

  • Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 37,3 °C
  • Resistencia, Chaco: 36,8 °C
  • Formosa, Formosa: 35,8 °C
  • Corrientes, Corrientes: 34,8 °C
  • San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 34,2 °C
  • San Salvador de Jujuy, Jujuy: 32,5 °C
  • Puerto Iguazú, Misiones: 31,5 °C
  • Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy: 30,8 °C
  • Posadas, Misiones: 29,6 °C
  • Salta, Salta: 29,6 °C

Del calor a las tormentas: Jujuy está bajo alerta amarilla

El fuerte calor coincide con un escenario de inestabilidad meteorológica en buena parte del país. El SMN emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas que comprende sectores de Jujuy y de otras provincias argentinas.

Según el mapa difundido por el organismo a las 6.10 de este lunes, además de Jujuy aparecen sectores bajo alerta en Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

La combinación de temperaturas elevadas, humedad e inestabilidad obliga a prestar atención a la evolución de las condiciones durante el resto de la jornada.

En Jujuy, el lunes comenzó así con una de las temperaturas más altas del país antes del mediodía, mientras permanece vigente la advertencia por la posibilidad de tormentas.

El SMN actualiza durante el día tanto sus rankings horarios como las alertas meteorológicas, por lo que las posiciones y las áreas alcanzadas pueden modificarse con nuevas mediciones. (Fuente Servicio Meteorológico Nacional)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

Jujuy pasó los 36°C: cuándo bajan las temperaturas y llegan las lluvias

Obras en San Salvador de Jujuy: cambiará el tránsito desde esta noche

Interrupción programada de energía este miércoles en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza 
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán
Deportes.

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel