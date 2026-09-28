San Salvador de Jujuy, entre las ciudades más calurosas del país

San Salvador de Jujuy alcanzó 32,5°C a las 11 y quedó entre las temperaturas más altas del país. Además, rige una alerta por tormentas.

El calor se hizo sentir con fuerza desde temprano este lunes 28 de septiembre en San Salvador de Jujuy . A las 11 de la mañana , la capital provincial registró 32,5°C y una sensación térmica de 33,4°C , valores que la ubicaron entre las ciudades con las temperaturas más elevadas de Argentina.

Jujuy. Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

Jujuy. Hasta cuándo va a seguir el frío en Jujuy: se viene un cambio brusco en las temperaturas

De acuerdo con el ranking horario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , San Salvador de Jujuy se encontraba en el sexto lugar entre las localidades relevadas con mayor temperatura a esa hora.

La jornada comenzó así con condiciones agobiantes en la capital, pero el escenario meteorológico podría cambiar con el correr de las horas: Jujuy también está incluida entre las provincias alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas .

El ranking del SMN correspondiente a las 11 de este lunes estuvo encabezado por Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, donde el termómetro alcanzó los 37,3°C .

En segundo lugar aparecía Resistencia, también en Chaco, con 36,8°C y una sensación térmica que trepaba hasta los 42,9°C.

Luego se ubicaban Formosa, con 35,8°C; Corrientes, con 34,8°C; y San Ramón de la Nueva Orán, Salta, con 34,2°C.

Inmediatamente después aparecía San Salvador de Jujuy, con 32,5°C, por encima de Puerto Iguazú, que registraba 31,5°C.

El calor también se hacía sentir en otro punto de la capital jujeña relevado por el organismo nacional. La estación de la Universidad Nacional de Jujuy marcaba 30,8°C, con una sensación térmica de 32,3°C y una humedad relativa del 50%.

En la estación correspondiente a San Salvador, en tanto, la humedad era del 42%.

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 37,3 °C

37,3 °C Resistencia, Chaco: 36,8 °C

36,8 °C Formosa, Formosa: 35,8 °C

35,8 °C Corrientes, Corrientes: 34,8 °C

34,8 °C San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 34,2 °C

34,2 °C San Salvador de Jujuy, Jujuy: 32,5 °C

Puerto Iguazú, Misiones: 31,5 °C

31,5 °C Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy: 30,8 °C

Posadas, Misiones: 29,6 °C

29,6 °C Salta, Salta: 29,6 °C

Del calor a las tormentas: Jujuy está bajo alerta amarilla

El fuerte calor coincide con un escenario de inestabilidad meteorológica en buena parte del país. El SMN emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas que comprende sectores de Jujuy y de otras provincias argentinas.

Según el mapa difundido por el organismo a las 6.10 de este lunes, además de Jujuy aparecen sectores bajo alerta en Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

La combinación de temperaturas elevadas, humedad e inestabilidad obliga a prestar atención a la evolución de las condiciones durante el resto de la jornada.

En Jujuy, el lunes comenzó así con una de las temperaturas más altas del país antes del mediodía, mientras permanece vigente la advertencia por la posibilidad de tormentas.

El SMN actualiza durante el día tanto sus rankings horarios como las alertas meteorológicas, por lo que las posiciones y las áreas alcanzadas pueden modificarse con nuevas mediciones. (Fuente Servicio Meteorológico Nacional)