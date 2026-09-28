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28 de septiembre de 2026 - 16:16
Jujuy.

Obras en San Salvador de Jujuy: cambiará el tránsito desde esta noche

La Municipalidad San Salvador de Jujuy realizará trabajos sobre calle Lamadrid, entre Fascio y Güemes. Las modificaciones comenzarán este lunes a las 21.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Obras y tránsito en San Salvador de Jujuy

Obras y tránsito en San Salvador de Jujuy

Por obras viales, habrá cambios en la circulación y el estacionamiento en un sector céntrico de San Salvador de Jujuy. El operativo comenzará a las 21 y se mantendrá mientras duren los trabajos previstos sobre calle Lamadrid.

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este lunes 28 de septiembre, desde las 21 horas, habrá modificaciones en el tránsito vehicular y el estacionamiento sobre calle Lamadrid, debido a trabajos que se realizarán en el sector. Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y se desarrollarán sobre calle Lamadrid, entre Fascio y Güemes.

Cambios desde las 21 en Sal Salvador de Jujuy

Según se informó oficialmente, las modificaciones comenzarán a regir desde las 21 y se mantendrán durante el tiempo que demanden los trabajos previstos. El operativo contará con la intervención de la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona.

Trabajos de mantenimiento vial

Las obras forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que se realizan en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Se recomienda a quienes circulen por el centro tener en cuenta las modificaciones y, de ser posible, prever vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.

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