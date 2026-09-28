Obras en San Salvador de Jujuy: cambiará el tránsito desde esta noche

Obras y tránsito en San Salvador de Jujuy

Por obras viales, habrá cambios en la circulación y el estacionamiento en un sector céntrico de San Salvador de Jujuy. El operativo comenzará a las 21 y se mantendrá mientras duren los trabajos previstos sobre calle Lamadrid.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este lunes 28 de septiembre, desde las 21 horas, habrá modificaciones en el tránsito vehicular y el estacionamiento sobre calle Lamadrid, debido a trabajos que se realizarán en el sector. Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y se desarrollarán sobre calle Lamadrid, entre Fascio y Güemes.

Cambios desde las 21 en Sal Salvador de Jujuy Según se informó oficialmente, las modificaciones comenzarán a regir desde las 21 y se mantendrán durante el tiempo que demanden los trabajos previstos. El operativo contará con la intervención de la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona.

Trabajos de mantenimiento vial Las obras forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que se realizan en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Se recomienda a quienes circulen por el centro tener en cuenta las modificaciones y, de ser posible, prever vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.

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