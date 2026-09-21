Zoonosis dio a conocer el nuevo cronograma de castraciones para esta semana

Durante esta semana, Zoonosis anunció que se realizarán jornadas de castración y un Operativo de Bienestar Animal en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Las actividades incluirán prestaciones para mascotas y orientación para sus responsables.
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma
Cronograma de castraciones
El quirófano externo estará disponible en diferentes barrios de la ciudad, con jornadas programadas para los siguientes días:
- Lunes 21: desde las 8, en Los Molinos Sector 2, manzana 3, lote 2.
- Martes 22: desde las 8, en barrio 8 de Marzo, manzana 18, lote 2.
- Miércoles 23: desde las 14, en barrio 9 de Julio, manzana G, lote 15.
- Viernes 25: desde las 8, en el CPV 12 de Octubre, ubicado en Gurruchaga y avenida 9 de Julio.
Jornada especial de Bienestar Animal
El jueves 24, de 14 a 17, se realizará una jornada especial en el barrio Aero Club, manzana 3, lote 14.
Durante la actividad se ofrecerán distintas prestaciones para perros y gatos, entre ellas desparasitación, vacunación y registro de mascotas.
La castración se realizará con turno previo, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad.
También habrá asesoramiento sobre maltrato animal
El operativo contará además con un stand informativo, donde los vecinos podrán recibir orientación sobre el cuidado responsable de los animales y realizar denuncias relacionadas con situaciones de maltrato.
Las jornadas buscan facilitar el acceso a servicios vinculados con la salud y el cuidado de las mascotas en distintos puntos de la ciudad.
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