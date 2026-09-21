Zoonosis dio a conocer el nuevo cronograma de castraciones para esta semana

Durante esta semana, Zoonosis anunció que se realizarán jornadas de castración y un Operativo de Bienestar Animal en distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Las actividades incluirán prestaciones para mascotas y orientación para sus responsables.

Jujuy. Habrá operativos gratuitos de vacunación y castración esta semana: todas las fechas

Jujuy. Semana del animal: habrá operativos especiales de castración y vacunación en Jujuy

El quirófano externo estará disponible en diferentes barrios de la ciudad, con jornadas programadas para los siguientes días:

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El jueves 24 , de 14 a 17, se realizará una jornada especial en el barrio Aero Club, manzana 3, lote 14.

Durante la actividad se ofrecerán distintas prestaciones para perros y gatos, entre ellas desparasitación, vacunación y registro de mascotas .

La castración se realizará con turno previo, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad.

También habrá asesoramiento sobre maltrato animal

El operativo contará además con un stand informativo, donde los vecinos podrán recibir orientación sobre el cuidado responsable de los animales y realizar denuncias relacionadas con situaciones de maltrato.

Las jornadas buscan facilitar el acceso a servicios vinculados con la salud y el cuidado de las mascotas en distintos puntos de la ciudad.