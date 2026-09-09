Zoonosis advierte por el riesgo de un brote de rabia en Jujuy por falta de vacunas.

La falta de vacunas antirrábicas encendió la preocupación en el área de Zoonosis de San Salvador de Jujuy . La directora del organismo, Jimena Saez , señaló que la campaña tuvo que interrumpirse por falta de insumos y que, hasta el momento, solamente se logró inmunizar aproximadamente al 12% de la población animal.

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La funcionaria explicó que la campaña comenzó en julio, pero el trabajo debió frenarse al mes siguiente.

“Iniciamos la campaña de vacunación antirrábica en julio y tuvimos que cortarla en agosto por falta de insumos que provienen de Nación” “Iniciamos la campaña de vacunación antirrábica en julio y tuvimos que cortarla en agosto por falta de insumos que provienen de Nación”

Según detalló, las vacunas son remitidas desde Nación a la Provincia y posteriormente distribuidas entre los municipios.

Solo se vacunó al 12% de los animales

“Vamos vacunando aproximadamente un 12% de toda la población” “Vamos vacunando aproximadamente un 12% de toda la población”

La situación genera preocupación por la cantidad de perros y gatos que forman parte de la población estimada de San Salvador de Jujuy. “Vamos vacunando aproximadamente un 12% de toda la población”, indicó la directora de Zoonosis y recordó que durante el año pasado se alcanzó a unos 100 mil animales.

Actualmente, la estimación es todavía mayor. “Estamos hablando de una población de 120.000 animales”, precisó. Ante la interrupción de la campaña, el municipio deberá modificar su planificación. “Vamos a cambiar el cronograma”, confirmó Saez.

De acuerdo con la información recibida por el área, la provisión de insumos podría regularizarse recién en noviembre. “Nos dijeron que se iba a normalizar en noviembre”, señaló.

Mientras tanto, se realizaron gestiones para conseguir una cantidad limitada de vacunas que permita continuar parcialmente con el operativo. “El intendente ha gestionado a través de Provincia y con el ministro de Salud. Nos están por dar 3.500 dosis esta semana para poder, aunque sea, continuar un poco con lo que veníamos sosteniendo en la campaña y abasteciendo los centros”, explicó.

Sin embargo, esa cantidad está muy lejos de cubrir la demanda.

“No nos alcanzan, nos faltan 90.000 dosis” “No nos alcanzan, nos faltan 90.000 dosis”

Advierten por el riesgo de un brote de rabia

Desde Zoonosis remarcaron que la vacunación antirrábica no solo tiene impacto sobre la salud de los animales, sino que constituye una herramienta de prevención para toda la comunidad.

Saez fue contundente sobre las consecuencias que podría tener una interrupción prolongada de la inmunización: “Si no llegan vacunas, se puede desatar un brote de rabia con la sobrepoblación que nosotros estamos teniendo en San Salvador de Jujuy”.

A esto se suma la presencia de numerosos animales sueltos en las calles, una situación que el organismo vincula con problemas de tenencia responsable.

“Esto es un bienestar en la salud tanto animal como en la salud pública hacia los humanos”, sostuvo, al tiempo que señaló que la presencia de animales en la vía pública también está generando más episodios de mordeduras.

“Si no llegan vacunas, se puede desatar un brote de rabia con la sobrepoblación que nosotros estamos teniendo en San Salvador de Jujuy”. “Si no llegan vacunas, se puede desatar un brote de rabia con la sobrepoblación que nosotros estamos teniendo en San Salvador de Jujuy”.

Registraron alrededor de 40 casos de mordeduras

La directora de Zoonosis confirmó que hubo un aumento tanto de animales en la vía pública como de personas mordidas. “Se incrementó mucho la presencia y se incrementaron mucho los casos de mordeduras”, indicó.

Según los registros del organismo, “hasta el día de la fecha tenemos aproximadamente 40 casos de mordeduras aquí en Zoonosis, con denuncias y animales judicializados”.

Uno de los sectores donde más se observa esta problemática es Alto Comedero, donde el área tiene registrados cerca de 40 mil animales vacunados durante la campaña del año pasado. También se realizan intervenciones en otros barrios. En Campo Verde, por ejemplo, Zoonosis desarrolló una jornada en la que concretó 85 esterilizaciones y aplicó más de 400 vacunas en apenas dos horas.

Frente a la escasez de dosis, el organismo buscará priorizar los sectores de mayor necesidad mientras aguarda que se regularice la provisión de vacunas antirrábicas.