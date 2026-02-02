Rabia: qué papel tienen los gatos en el contagio y cómo se previene en Jujuy

Un caso reciente de rabia humana registrado en Bolivia volvió a instalar el tema en la región . Si bien en Jujuy no se detectaron casos positivos en los últimos años, las autoridades sanitarias explican que el riesgo persiste y, sobre todo, que no viene necesariamente por los perros.

Bolivia. Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Según la directora de Zoonosis de San Salvador de Jujuy, la mayor preocupación está en los gatos . No por agresividad, sino por conducta. Juegan, cazan, exploran y establecen contacto directo con murciélagos, el principal reservorio del virus en Argentina. “El gato juega con el murciélago que tiene rabia y se contagia” , explicó la doctora Jimena Sáenz.

A eso se suma otro problema al entender que los gatos son más difíciles de trasladar y retener , por lo que quedan fuera de los operativos con más frecuencia que los perros. Aunque el municipio coloca vacunatorios móviles y puestos fijos, todavía hay una parte importante de felinos sin inmunizar.

“Hay muchos animales que no están vacunados, son más gatos que perros” , indicó Sáenz, y remarcó que la vacunación es la única forma de prevención real.

rabia 21.jpg Rabia - Foto de archivo: Todo Jujuy

Jujuy sostiene una vacunación anual masiva para cortar el ciclo

Para evitar escenarios como el del país vecino, en Jujuy la vacunación antirrábica es gratuita, obligatoria y anual. Sólo en 2025 se aplicaron 100.000 dosis, lo que permitió sostener el control epidemiológico y evitar la reintroducción del virus en animales domésticos.

Las campañas se mantienen todo el año y funcionan con puestos móviles y recorridos barriales. Las muestras enviadas al Instituto Malbrán durante el inicio de 2026 dieron resultado negativo, pero el monitoreo se mantiene activo.

Sáenz recordó que la vacunación debe iniciarse a partir de los 3 meses de edad y repetirse todos los años durante toda la vida del animal, tanto en perros como en gatos.

Clave: si hay gatos, hay murciélagos cerca

En zonas urbanas de Jujuy y en buena parte del país, los murciélagos viven en construcciones, galpones y techos. Por eso las autoridades insisten en no subestimar la circulación del virus, aunque no haya casos humanos o caninos recientes en la provincia.