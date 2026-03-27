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27 de marzo de 2026 - 18:35
País.

Salta: confirman un caso de rabia en un murciélago hallado en San Lorenzo

El caso de rabia en San Lorenzo fue detectado tras un contacto accidental con un murciélago y activó protocolos de control y vacunación.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Primer caso de rabia en un murciélago en Salta.&nbsp;

Primer caso de rabia en un murciélago en Salta. 

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó un caso de rabia en un murciélago capturado en un club de campo del municipio de San Lorenzo. El hallazgo se produjo luego de la notificación de un accidente potencialmente rábico en una persona adulta, que tomó contacto accidental con el animal.

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La persona fue asistida de inmediato en un hospital público de la ciudad de Salta, donde se activó el protocolo sanitario correspondiente y continúa con seguimiento médico favorable.

Cómo se confirmó el caso

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico positivo de virus rábico fue confirmado mediante técnicas de inmunofluorescencia y PCR realizadas por el Instituto Pasteur de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese resultado, la Dirección de Epidemiología, a través de los programas de Zoonosis y Vigilancia Epidemiológica, inició un operativo conjunto con los municipios de San Lorenzo y de la ciudad de Salta para reforzar el control de foco, el bloqueo y el anillo sanitario en la zona de influencia.

Desde el área de Zoonosis advirtieron que, aunque el ciclo de transmisión inicial es aéreo, el mayor riesgo aparece cuando estos ejemplares toman contacto con animales domésticos o con personas, lo que puede derivar en un ciclo de transmisión terrestre. También remarcaron la importancia de que la población informe de inmediato este tipo de situaciones para facilitar una intervención preventiva.

Rabia en murciélagos

Qué medidas pidió Salud Pública

Las autoridades sanitarias recordaron que la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y que puede ser letal si no recibe tratamiento oportuno. Por eso, insistieron en la vacunación anual obligatoria de perros y gatos desde los 3 meses de edad, en evitar tocar murciélagos y en reportar cualquier ejemplar sospechoso a Zoonosis.

Además, recomendaron que, si aparece un murciélago en el suelo, volando de día o con movimientos erráticos, no debe ser manipulado. En esos casos, se aconseja cubrirlo con un balde o recipiente sin tocarlo y avisar a las autoridades locales. Ante cualquier mordedura o arañazo, la indicación es lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

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