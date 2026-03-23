Alarmante cifra en Salta: en menos de tres meses ya hubo 10 homicidios

En menos de tres meses de 2026, Salta ya contabiliza 10 homicidios y el dato volvió a encender la alarma sobre la violencia en la provincia. La mayoría de los casos ocurrieron en contextos de discusiones, enfrentamientos callejeros, consumo de alcohol y conflictos que escalaron hasta terminar en muerte.

El relevamiento muestra que enero fue el mes más crítico, ya que concentró 7 de los 10 homicidios registrados hasta ahora, es decir, el 70% del total. La seguidilla incluyó hechos ocurridos en la capital salteña, Embarcación, General Pizarro, Rosario de la Frontera y Joaquín V. González.

El primer día del año ya había dejado dos crímenes. Uno ocurrió en barrio Solidaridad, en la ciudad de Salta, donde un joven de 25 años murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una gresca entre grupos antagónicos. Ese mismo 1 de enero, en barrio Juan Manuel de Rosas, un hombre de 39 años falleció después de una pelea con su hermano dentro de una vivienda.

La seguidilla siguió el 3 de enero en Embarcación, donde un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada luego de una reunión con consumo de bebidas alcohólicas. Dos días más tarde, en General Pizarro, un hombre de 25 años fue interceptado y golpeado hasta morir mientras circulaba en motocicleta.

El 7 de enero se registró otro homicidio en villa Juanita, en la capital salteña, cuando un hombre fue apuñalado en el pecho durante una confrontación en la vía pública. Hacia fines de ese mes también hubo crímenes en Rosario de la Frontera y en Joaquín V. González, este último dentro de una comisaría, donde un detenido murió tras ser atacado por otros internos.

Febrero y marzo mantuvieron la escalada

image Homicidios en Salta.

En febrero se sumó otro caso en barrio Santa Cecilia, en la ciudad de Salta. Allí, un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un intento de robo de celular.

En marzo, la violencia volvió a quedar expuesta con dos nuevos hechos. Uno de los casos fue el de Santiago Ferrufino, un joven de 24 años conocido como “Pipa”, asesinado de un disparo en barrio Santa Lucía. El crimen derivó además en disturbios en la zona, con una garita policial incendiada, efectivos heridos y cuestionamientos vecinales por la supuesta demora de la ambulancia.

El otro hecho ocurrió en barrio El Niño, en Rosario de la Frontera, donde un hombre de 30 años murió tras ser apuñalado en el pecho durante una discusión.

una trama que se repite en varios casos

Más allá de las particularidades de cada expediente, los homicidios en Salta durante 2026 muestran patrones repetidos. Muchos de los hechos ocurrieron en medio de peleas, consumo problemático de alcohol, agresiones grupales o conflictos interpersonales que derivaron en ataques con armas blancas o de fuego.

También hubo causas con varios imputados y casos con calificaciones agravadas, lo que expone una dinámica de violencia persistente en distintos contextos, desde la vía pública hasta espacios de encierro.

Con datos de El Tribuno de Salta