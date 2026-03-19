Salta tiene el mayor nivel de desempleo en el NOA

El desempleo alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025 , en un contexto marcado por la pérdida de puestos registrados y un avance de la informalidad . A nivel regional, el Noroeste presentó la menor tasa, con un 4,2% , aunque dentro de esa zona la ciudad de Salta registró el valor más alto, con un 5,9% .

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , la desocupación creció 0,9 puntos porcentuales frente al trimestre previo y 1,1 puntos en comparación con el mismo período de 2024 . Si se toma como referencia el cierre de 2023 (5,7%) , el aumento acumulado fue de 1,8 puntos .

De acuerdo con el informe del Indec , la tasa de desocupación —medida en relación con la población económicamente activa — alcanza a más de 1,7 millones de personas en todo el país. Este dato refleja un incremento de 193 mil desocupados en el último año.

En tanto, en los 31 principales aglomerados urbanos que contempla la medición oficial, el número de personas sin empleo llegó en el cuarto trimestre de 2025 a 1.093.000 , lo que representa un aumento de 156.000 respecto del mismo período de 2024 .

A fines de 2025, el desempleo trepó a 7,5% a nivel país mientras en el NOA fue 4,2%.

El nivel de empleo pasó del 45,7% al 45%, lo que implica alrededor de 150.000 personas ocupadas menos, mientras que la informalidad creció del 42% al 43%, según el último informe del organismo estadístico nacional. Extrapolando estos valores al total del país, se estima que habría unos 13 millones de trabajadores registrados y cerca de 9 millones en condiciones informales.

En los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC, en el último año se registró una caída de 93.000 personas ocupadas, acompañada por un aumento de 96.000 asalariados en la informalidad. En términos absolutos, los ocupados descendieron de 13.596.000 a 13.503.000.

En el cuarto trimestre había 193.000 desocupados más que un año atrás.

El desempleo por región

Al desglosar los datos por región, el Noroeste —que incluye a Salta— se ubicó como el área con menor nivel de desocupación, con un 4,2% frente al 7,5% promedio del país. En el extremo opuesto aparece el Gran Buenos Aires, que registró un 8,6%. En posiciones intermedias se encuentran la región Pampeana con 7,7%, el Noreste con 5,6%, Cuyo con 4,9% y la Patagonia con 4,8%.

Dentro del Noroeste, la ciudad de Salta presentó la tasa más elevada, con un 5,9%, seguida muy de cerca por Gran Tucumán-Tafí Viejo, con un 5,6%.

En contraste, el aglomerado con menor desempleo fue Santiago del Estero-La Banda, con apenas 0,6%, el valor más bajo del país. Por su parte, Jujuy-Palpalá registró un 2,2%, mientras que La Rioja y Catamarca mostraron niveles de 3,4% y 3,8%, respectivamente.

La búsqueda de trabajo surge como la contracara de un desempleo que creció en la Argentina.

Los afectados

La tasa de desocupación del 7,5% se distribuye en un 7,9% en el caso de las mujeres y un 7,2% entre los varones. Este comportamiento se explica por el aumento del desempleo en la población más joven, especialmente en el grupo de entre 14 y 29 años, donde se registraron subas significativas: en los varones creció 4,1 puntos (del 12,5% al 16,2%), mientras que en las mujeres el incremento fue de 3 puntos (del 13,8% al 16,8%) dentro de ese mismo rango etario.