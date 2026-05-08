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8 de mayo de 2026 - 13:27
Sociedad.

Incendio en un canal de TV de Cafayate: intervinieron los bomberos tras el alerta de vecinos

El siniestro generó alarma luego de que residentes advirtieran la presencia de llamas de gran magnitud saliendo del edificio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bomberos trabajaron por un incendio en un canal de televisión.

Bomberos trabajaron por un incendio en un canal de televisión.

En horas de la mañana, cerca de las 6:55, en Cafayate se activó una alerta por incendio en un inmueble, lo que motivó la inmediata intervención de personal de Bomberos. El hecho se registró en calle Lerma al 50, donde funciona Canal 3. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad.

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Los profesionales trabajaron para controlar y extinguir las llamas. Las tareas de sofocación se extendieron durante aproximadamente una hora.

Bomberos trabajaron por un incendio en un canal de televisión.

Cómo se habría originado el incendio

De acuerdo a información preliminar, el fuego se habría originado en el interior del edificio y no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales.

La situación fue advertida inicialmente por vecinos de la zona, quienes observaron columnas de fuego de gran altura saliendo del edificio. Si bien aún no se realizaron las pericias correspondientes, el inmueble permanece bajo revisión para avanzar con las tareas de evaluación y seguridad pertinentes.

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