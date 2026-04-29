El elemento que todos debemos tener en casa y nos puede salvar la vida

Tener un matafuegos en casa puede marcar la diferencia ante un principio de incendio . El técnico en Higiene y Seguridad, Joaquín Salas, explicó a TodoJujuy que en los hogares hay distintos materiales inflamables y que muchas veces no se toma dimensión del riesgo hasta que ocurre una emergencia.

Según señaló, en una vivienda pueden convivir elementos como gas, electricidad, telas, papeles y productos de uso diario que también pueden representar un peligro. Por eso, remarcó que contar con un matafuegos permite actuar de forma rápida y evitar que una situación inicial se transforme en un incendio mayor.

“En casa tenemos materiales inflamables. Por ejemplo, un desodorante viene con un pictograma que dice inflamable, puede explotar. Los equipos para limpiar muebles, por ejemplo. Y un montón de otras cosas. Tenés gas, electricidad, como hablábamos. Tenemos tela, tenemos papel”, explicó Salas.

El especialista planteó que, a pesar de los riesgos presentes en cualquier vivienda, muchas familias no cuentan con un matafuegos. En muchos casos, esto ocurre por exceso de confianza o porque se piensa que “no pasa nada” dentro de la casa.

Salas advirtió que "pensar que no va a pasar nada" puede ser peligroso, ya que los accidentes domésticos pueden suceder de manera repentina y requieren una respuesta inmediata.

Matafuegos en casa

Actuar rápido ante un principio de incendio

Uno de los puntos centrales que marcó el técnico en Higiene y Seguridad es que el matafuegos sirve para accionar rápido cuando el fuego recién comienza. En esa etapa, una reacción inmediata puede evitar que el incendio se declare y avance dentro de la vivienda o el lugar de trabajo.

“Cuando pasa, a veces vamos a decir: agua, agua, agua. Y comenzás, y hasta que decidís si vas a sacar el agua en la olla o en el balde o conectás la manguera, ya se declaró el incendio”, señaló.

En cambio, explicó que tener un matafuegos a mano permite responder con mayor rapidez: “Si tengo un matafuego, sé que uso el matafuego y va a apagar ese principio del incendio”.

Prevención y preparación ante emergencias

El técnico sostuvo que la prevención es fundamental y que no hay que esperar a que ocurra un accidente para tomar medidas. Tener un matafuegos disponible, ubicado en un lugar accesible y saber cómo utilizarlo puede ser determinante para actuar a tiempo.

La recomendación principal es no subestimar los riesgos cotidianos del hogar o del trabajo. Productos inflamables, gas, electricidad, telas y papeles forman parte de la vida diaria, pero también pueden convertirse en factores de peligro si no se toman los recaudos necesarios.