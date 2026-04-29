miércoles 29 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de abril de 2026 - 07:14
Sociedad.

El elemento que todos debemos tener en casa y nos puede salvar la vida

Un especialista remarcó la importancia de contar con un elemento en particular en el hogar o en el trabajo para actuar rápido ante un principio de incendio.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tener un matafuegos puede salvarnos la vida ante un incendio.

Tener un matafuegos puede salvarnos la vida ante un incendio.

Lee además
impactante incendio en un departamento en avenida corrientes: hubo varios evacuados
País.

Impactante incendio en un departamento en avenida Corrientes: hubo varios evacuados
Incendio en Monterrico: un auto y un tractor se prendieron fuego y quedaron destruídos
Jujuy.

Voraz incendio destruyó dos vehículos en Monterrico

Según señaló, en una vivienda pueden convivir elementos como gas, electricidad, telas, papeles y productos de uso diario que también pueden representar un peligro. Por eso, remarcó que contar con un matafuegos permite actuar de forma rápida y evitar que una situación inicial se transforme en un incendio mayor.

“En casa tenemos materiales inflamables. Por ejemplo, un desodorante viene con un pictograma que dice inflamable, puede explotar. Los equipos para limpiar muebles, por ejemplo. Y un montón de otras cosas. Tenés gas, electricidad, como hablábamos. Tenemos tela, tenemos papel”, explicó Salas.

Un elemento que no suele estar en los hogares

El especialista planteó que, a pesar de los riesgos presentes en cualquier vivienda, muchas familias no cuentan con un matafuegos. En muchos casos, esto ocurre por exceso de confianza o porque se piensa que “no pasa nada” dentro de la casa.

Salas advirtió que "pensar que no va a pasar nada" puede ser peligroso, ya que los accidentes domésticos pueden suceder de manera repentina y requieren una respuesta inmediata.

Matafuegos en casa

Actuar rápido ante un principio de incendio

Uno de los puntos centrales que marcó el técnico en Higiene y Seguridad es que el matafuegos sirve para accionar rápido cuando el fuego recién comienza. En esa etapa, una reacción inmediata puede evitar que el incendio se declare y avance dentro de la vivienda o el lugar de trabajo.

“Cuando pasa, a veces vamos a decir: agua, agua, agua. Y comenzás, y hasta que decidís si vas a sacar el agua en la olla o en el balde o conectás la manguera, ya se declaró el incendio”, señaló.

En cambio, explicó que tener un matafuegos a mano permite responder con mayor rapidez: “Si tengo un matafuego, sé que uso el matafuego y va a apagar ese principio del incendio”.

Prevención y preparación ante emergencias

El técnico sostuvo que la prevención es fundamental y que no hay que esperar a que ocurra un accidente para tomar medidas. Tener un matafuegos disponible, ubicado en un lugar accesible y saber cómo utilizarlo puede ser determinante para actuar a tiempo.

La recomendación principal es no subestimar los riesgos cotidianos del hogar o del trabajo. Productos inflamables, gas, electricidad, telas y papeles forman parte de la vida diaria, pero también pueden convertirse en factores de peligro si no se toman los recaudos necesarios.

Embed - Las 5 claves para evitar accidentes con artefactos a gas o eléctricos - Joaquín Salas, Tec. Higiene.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Impactante incendio en un departamento en avenida Corrientes: hubo varios evacuados

Voraz incendio destruyó dos vehículos en Monterrico

Se incendió un taller mecánico en Monterrico con importantes daños materiales

Una garrafa en llamas puso en riesgo una casa en Alto Comedero: lograron sofocar el incendio

Por qué se celebra el 29 de abril el Día del Animal

Lo que se lee ahora
Una propuesta de casamiento en el Cristo Redentor se volvió viral por un inesperado momento familiar.
Sociedad.

Una propuesta de casamiento en el Cristo Redentor se volvió viral por un inesperado momento familiar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Allanaron 4 casas en Jujuy por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil
Jujuy.

Allanaron 4 casas en Jujuy por una investigación internacional sobre explotación sexual infantil

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Jujuy.

El viernes aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: las nuevas tarifas

Sergio Callata. video
Jujuy.

La familia de Sergio Callata presentó muestras de ADN en la investigación contra Matías Jurado

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Día del Trabajador: cómo funcionará el transporte interjurisdiccional el 30 de abril en Jujuy

Casos de Gerbich negativo  video
Salud.

Casos de un grupo sanguíneo raro en Argentina: qué significa y por qué importa en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel