Impactante incendio en un departamento en avenida Corrientes: hubo varios evacuados

Un incendio afectó un departamento y obligó a evacuar a los vecinos de un edificio en pleno centro porteño. El episodio ocurrió este jueves por la noche en una vivienda ubicada sobre avenida Corrientes al 1500, donde el fuego se habría originado en la cocina del inmueble, situado en el piso 11.

El SAME asistió a cuatro personas, aunque no se reportaron heridos de gravedad. El operativo estuvo a cargo de Bomberos de la Ciudad, que trabajó en el lugar para controlar la situación.

Embed - IMPACTANTE INCENDIO EN UN EDIFICIO DE AVENIDA CORRIENTES - CABA Detalles del incendio en plena avenida Corrientes De acuerdo con la información que se conoció sobre el hecho, para poder ingresar al edificio los Bomberos debieron derribar la puerta del departamento. Una vez adentro, constataron que las llamas se habían extendido a dos ambientes, por lo que desplegaron un rápido operativo para evitar que el fuego se propagara a otras unidades del edificio.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación ordenada de los vecinos. Luego de una inspección general, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

incendio Avenida Corrientes Alberto Crescenti, titular del SAME, precisó que el episodio ocurrió este jueves cerca de las 22. “Se asistió a una nena de cinco años y a su madre de 30, y por suerte no hubo que derivar a nadie”, señaló. Poco después de las 23, los rescatistas lograron controlar el fuego. En tanto, se esperaba que los vecinos de los demás departamentos pudieran regresar a sus viviendas en las horas siguientes.

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