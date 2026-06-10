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10 de junio de 2026 - 18:42
Operativo

Femicidio de Agostina Vega: buscan ADN invisible en la casa de Barrelier

Este miércoles, los investigadores realizaron un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años hallada sin vida.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Femicidio de Agostina Vega: buscan ADN invisible en la casa de Barrelier.&nbsp;

Femicidio de Agostina Vega: buscan ADN invisible en la casa de Barrelier. 

Peritos forenses y efectivos de Bomberos participaron de un nuevo procedimiento en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Los detalles, en la nota.

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Nuevo operativo en la casa de Barrelier, principal acusado en el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años.

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Durante casi tres horas, los investigadores llevaron adelante el allanamiento en la casa de Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico. El operativo contó con un amplio despliegue de seguridad y la participación de agentes del DUAR y de la división Investigaciones.

Los agentes del Duar entraron con mamelucos y equipamiento especial para realizar pericias en distintos sectores de la vivienda.

El operativo abarca distintos sectores de la vivienda. Además de la planta baja, señalada por los pesquisas como el lugar donde habría sido asesinada Agostina, los trabajos se desarrollan en la planta alta, donde residía una pareja amiga del acusado.

En el marco del operativo, los peritos buscaban obtener nuevas muestras de ADN en toda la propiedad. Además, se le tomó una muestra a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien colaboró de forma voluntaria con la investigación.

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El operativo se lleva adelante días después de la detención de Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, quien compartía el domicilio con él al momento en que ocurrió el femicidio.

Barrelier está detenido desde el 26 de mayo e imputado por femicidio. Fassetta fue arrestado el jueves 4 de junio y quedó imputado por encubrimiento agravado.

Quién es Soledad Andreani, la ex de Barrelier detenida por encubrimiento

La investigación del femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas una nueva detención. Se trata de Soledad Andreani, quien fuera pareja de Claudio Barrelier y la dueña del Ford Ka en el que el acusado habría trasladado los restos de la nena de 14 años al descampado en el que luego apareció.

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Andreani, quien quedó imputada ayer por encubrimiento agravado, se convirtió en la tercera persona arrestada por el caso. La detención se produjo a dos semanas del crimen de la adolescente y a nueve días del hallazgo de sus restos.

Andreani era la dueña del auto, de acuerdo a la investigación, que usó Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina después de asesinarla.

El vehículo fue secuestrado días después y uno de los puntos a los que apunta la Justicia es que fue lavado luego de haber sido utilizado por el principal acusado.

La mujer había estado en pareja con Barrelier durante algunos meses "intensos", había mencionado ella misma en una entrevista con Arriba Córdoba.

Allí contó que se habían distanciado pocos días antes del crimen, aunque el lunes feriado 25 de mayo él volvió a buscarla para pedirle prestado el auto.

Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, dijo en ese momento.

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